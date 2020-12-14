Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?

2010 ve 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne adlı dizi o dönemin en başarılı dizilerinden biri olmuştu. Sevilen dizi tekrar bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11:00’de yayınlanıyordu ancak bugün yayınlanmadı.

Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı dizinin yayınlanmaması merak konusu olurken, dizinin yerine bir başka eski dizi olan Yaprak Dökümü yayınlandı. Öte yandan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi artık yayınlanmazken, yayın saatleri arasında Yaprak Dökümü dizisi yayınlanacak.

Fatmagül’ün Suçu Ne konusu

Dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan Fatmagül’ün tecavüz edenlerden biri olan Kerim ile evlenmesinin ardından yaşananlar anlatılmaktadır. Kerim’e büyük bir nefret duyan Fatmagül, daha sonra Kerim’in kendisine tecavüz etmediğini öğrenir ve evli olan çift zaman içerisinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlanır.

Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer alıyordu.

Dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

Civan Canova: Kadir Pakalın

Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

Murat Daltaban: Münir Telci

Buğra Gülsoy: Vural Namlı

Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

Engin Öztürk: Selim Yaşaran

Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci