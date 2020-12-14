Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?

2010 ve 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne adlı dizi o dönemin en başarılı dizilerinden biri olmuştu. Sevilen dizi tekrar bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11:00’de yayınlanıyordu ancak bugün yayınlanmadı.
Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı dizinin yayınlanmaması merak konusu olurken, dizinin yerine bir başka eski dizi olan Yaprak Dökümü yayınlandı. Öte yandan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi artık yayınlanmazken, yayın saatleri arasında Yaprak Dökümü dizisi yayınlanacak.
Fatmagül’ün Suçu Ne konusu
Dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan Fatmagül’ün tecavüz edenlerden biri olan Kerim ile evlenmesinin ardından yaşananlar anlatılmaktadır. Kerim’e büyük bir nefret duyan Fatmagül, daha sonra Kerim’in kendisine tecavüz etmediğini öğrenir ve evli olan çift zaman içerisinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlanır.
Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer alıyordu.
Dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;
Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek: Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran
Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban: Münir Telci
Buğra Gülsoy: Vural Namlı
Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk: Selim Yaşaran
Deniz Türkali: Perihan Yaşaran
Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci