İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?

Fatmagül’ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok ve Fatmagül’ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı soruları merak ediliyordu. Kanal D konuyla ilgili açıklama yaptı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?
Takip Et:

2010 ve 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne adlı dizi o dönemin en başarılı dizilerinden biri olmuştu. Sevilen dizi tekrar bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11:00’de yayınlanıyordu ancak bugün yayınlanmadı.

Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı dizinin yayınlanmaması merak konusu olurken, dizinin yerine bir başka eski dizi olan Yaprak Dökümü yayınlandı. Öte yandan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi artık yayınlanmazken, yayın saatleri arasında Yaprak Dökümü dizisi yayınlanacak.

Fatmagül’ün Suçu Ne konusu

Dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan Fatmagül’ün tecavüz edenlerden biri olan Kerim ile evlenmesinin ardından yaşananlar anlatılmaktadır. Kerim’e büyük bir nefret duyan Fatmagül, daha sonra Kerim’in kendisine tecavüz etmediğini öğrenir ve evli olan çift zaman içerisinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlanır.

Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral yer alıyordu.

Dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Beren Saat: Fatmagül Ketenci Ilgaz

Engin Akyürek: Kerim Ilgaz

Sumru Yavrucuk: Meryem Aksoy (Ebe Nine)

Musa Uzunlar: Reşat Yaşaran

Civan Canova: Kadir Pakalın

Serdar Gökhan: Fahrettin Ilgaz

Fırat Çelik: Mustafa Nalçalı

Murat Daltaban: Münir Telci

Buğra Gülsoy: Vural Namlı

Kaan Taşaner: Erdoğan Yaşaran

Engin Öztürk: Selim Yaşaran

Deniz Türkali: Perihan Yaşaran

Seda Güven: Meltem Alagöz Yaşaran

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes Ketenci



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFatmagülün Suçu Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Popüler Haberler

Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı 2021 son durum ne?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?
14 Aralık 2020 Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
Minijob, hangi işleri kapsıyor? SGK minijob genelgesi
21 Aralık Kış ekinoksu nedir?
Yasak Elma dizisi Feride karakteri kimdir? Gülenay Kalkan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Maria ile Mustafa Gonca karakterini kim canlandırıyor? Tuğba Tutuğ biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Chilling Adventures of Sabrina 4. Sezon ne zaman yayınlanacak?
En çok kazandıran yeni iş fikirleri - Para kazandırabilecek altenatif iş kolları
AirPods fabrika ayarlarına sıfırlama ve resetleme nasıl yapılır?
Yeni YouTube haber kanalı Babıali TV kadrosunda kimler var? Ne zaman açılacak?
Yasak Elma Lila karakterini kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman kimdir?
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Cem Dizdar TRT Spor'dan ayrıldı mı, neden yok?
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur İskender kimdir? Eser Karabil’in yer aldığı diziler
Molnupiravir ilacı nedir? Molnupiravir ilacı testleri tamamlandı mı, çalışmaları ne durumda?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.