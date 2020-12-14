Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve yayınlandığı dönemde televizyon dizilerine damgasını vuran Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi alınan karar ile gündüz kuşağında yayınlanması beklenirken belirlenen tarihte yayınlanmayınca dizi hayranlarının araştırmalarına neden oldu.

Hafta içi her gün yayınlanması beklenen Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi yayın hayatına (Tekrar) başlarken 14 Aralık tarihinde yayınlanmayan bölüm merak konusu oldu.

Fatmagül’ün Suçu Ne neden yayınlanmadı?

Kanal D tarafından yapılan açıklama ile birlikte Fatmagül’ün Suçu Ne yayından kaldırılarak yerine Yaprak Dökümü’nün (Tekrar) bölümlerinin verilmesine karar verildi.

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15:45 Yatıya Misafirim Var (Yeni Bölüm)

18:45 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Recep İvedik 3

22:15 İyi Aile Babası (Tekrar)

00:30 Bir Annenin Günahı (Tekrar)

03:00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05:00 Küçük Ağa (Tekrar)