Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Bir dönemin büyük eleştiri almasına rağmen en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ekranlara geri dönüyor. Yapılan açıklamalar sonrasında ise Fatmagül’ün Suçu Ne hayranları dizinin hangi kanalda başlayacağını araştırmaya başladı.

Kanal D eski dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne’yi gündüz kuşağında tekrar hayranları ile buluşturacağını açıkladı. Yapılan açıklamalarda 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00’da ekranlara gelecek olan Fatmagül’ün Suçu Ne merak ediliyor.

Dizi 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerinden birisi ile evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül’ün dram yüklü hikayesi anlatılmaktadır. Vedat Türkali tarafından 1986 yılında film için yazılan bir senaryonun uyarlaması olan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin çekimleri İzmir’in Urla ve Çeşme ilçesinde yapılmıştı. Devam eden süreçte ise İstanbul’a taşınan set ile dizi finaline kadar İstanbul’da devam etmişti.