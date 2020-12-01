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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi nerede çekildi?

2010 yılında yayınlanan ve iki sezon boyunca devam eden Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi Kanal D ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Pazartesi günü yayınlanmaya başlayan dizisinin her gün 11'de yeni bölümü yayınlanacak.

01 Aralık 2020 Salı 18:05
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi nerede çekildi?
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2010 yılında yayınlanan ve o dönemde büyük ilgi uyandıran Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İşte Fatmagül’ün Suçu Ne dizisine ilişkin tüm detaylar..

Fatmagül’ün Suçu Ne Hangi Kanalda Yayınlanacak?

30 Kasım itibari ile Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi hafta içi saat 11’de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Fatmagül’ün Suçu Ne Konusu Nedir?

Dizide Mustafa ve Fatmagül birbirlerini çok seven iki gençtir. Evlenmek için gün sayan ikili çocukluklarında da hep beraber büyümüş ve birbirlerini korumuştur. Mustafa’yı uğurlamaya çıkan Fatmagül dört adamla karşılaşır ve bu kişilerin cinsel tacizine uğrar. Bu kişilerden biri olan Kerim ile evlenmek zorunda kalan Fatmagül ile aynı evi paylaşmaya başlarlar.

Fatmagül’ün Suçu Ne Oyuncu Kadrosu

Beren Saat - Fatmagül

Engin Akyürek - Kerim

Sumru Yavrucuk - Ebe Nine

Musa Uzunlar - Reşat

Fırat Çelik - Mustafa

Murat Daltaban - Münir

Buğra Gülsoy - Vural

Kaan Taşaner - Erdoğan

Engin Öztürk - Selim

Deniz Turkali - Perihan

Seda Güven - Meltem

Veda Yurtsever İpek - Ender

Esra Dermancıoğlu - Mukaddes

Bülent Seyran - Rahmi

Aziz Sarvan - Turaner

Mehmet Uslu – Rıfat

Fatmagül’ün Suçu Ne Nerede Çekilmiştir?

Dizinin çekimleri ilk olarak Urla ve Çeşme’de yapılmış olup sonrasında ise Çengelköy’de devam etmiştir.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 18:18
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