Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi nerede çekildi?

2010 yılında yayınlanan ve o dönemde büyük ilgi uyandıran Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İşte Fatmagül’ün Suçu Ne dizisine ilişkin tüm detaylar..
Fatmagül’ün Suçu Ne Hangi Kanalda Yayınlanacak?
30 Kasım itibari ile Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi hafta içi saat 11’de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Fatmagül’ün Suçu Ne Konusu Nedir?
Dizide Mustafa ve Fatmagül birbirlerini çok seven iki gençtir. Evlenmek için gün sayan ikili çocukluklarında da hep beraber büyümüş ve birbirlerini korumuştur. Mustafa’yı uğurlamaya çıkan Fatmagül dört adamla karşılaşır ve bu kişilerin cinsel tacizine uğrar. Bu kişilerden biri olan Kerim ile evlenmek zorunda kalan Fatmagül ile aynı evi paylaşmaya başlarlar.
Fatmagül’ün Suçu Ne Oyuncu Kadrosu
Beren Saat - Fatmagül
Engin Akyürek - Kerim
Sumru Yavrucuk - Ebe Nine
Musa Uzunlar - Reşat
Fırat Çelik - Mustafa
Murat Daltaban - Münir
Kaan Taşaner - Erdoğan
Engin Öztürk - Selim
Deniz Turkali - Perihan
Seda Güven - Meltem
Veda Yurtsever İpek - Ender
Esra Dermancıoğlu - Mukaddes
Bülent Seyran - Rahmi
Aziz Sarvan - Turaner
Mehmet Uslu – Rıfat
Fatmagül’ün Suçu Ne Nerede Çekilmiştir?
Dizinin çekimleri ilk olarak Urla ve Çeşme’de yapılmış olup sonrasında ise Çengelköy’de devam etmiştir.