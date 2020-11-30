Fatmagül'ün Suçu dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Bir döneme damgasını vuran Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi eski bölümleriyle geri dönüyor. Yayınlandığı dönem büyük ses getiren dizinin başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk ve Musa Uzunlar gibi başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu dizi, tekrar bölümleriyle Kanal D yayın akışında yerini alacak.

Fatmagül’ün Suçu Ne tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Fatmagül’ün Suçu Ne? konusu

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi, Kanal D gündüz kuşağında yeniden izleyici ile buluşacak. Kanalın yayın akışında belirtildiği üzere Fatmagül’ün Suçu Ne 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00’de yayınlanacak.

Bir gece tek başına evine dönerken tanımadığı dört adam tarafından tecavüze uğrayan ve onlardan biriyle evlendirilen Fatmagül ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim’in ileride aşka dönüşen hikayesi anlatılıyor.