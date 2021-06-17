Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı görev aldığı dizi ve programlar

Survivor’da gösterdiği başarı dışında güzelliği ile pek çok kişi tarafından merak edilen Fatmagül Fakı araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi, Fatmagül Fakı’nın kim olduğunu ve hayat hikayesini araştırmaya başladı.

Fatmagül Fakı kimdir?

Profesyonel olarak hosteslik yapan Fakı, 3 Şubat 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Hayali olan Survivor’a katıldıktan sonra güzelliği ile adından söz ettiren Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında hostesliğe başlayan Fakı, 2013 yılında Survivor için mesleğinden istifa etmiştir.

2019 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Fatmagül Tatilde programını sunmaya başlayan Fakı 1,63 boyunda ve 51 kilodur.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizinde görev alan Fakı daha sonrasında 2014 yılında Yapışık Kardeşler filminde görev almıştır. 2015’te Güneşin Kızları, 2012’de Ben Bilmem Eşim Bilir ve 2013 yılında Survivor’da görev almıştır.