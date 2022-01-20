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Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?

Türk sinema ve dizi tarihinin en yetenekli ve tecrübeli oyuncularından olan Uğur Yücel hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Netflix'te yayınlanacak olan Fatma dizisi kadrosuna dahil olan Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel'in yer aldığı yapımlar hangileri? İşte detaylar.

20 Ocak 2022 Perşembe 15:03
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
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Dijital izleme ağı olan Netflix ülkemizde yaptığı yeni yapımlarla adeta sektöre meydan okumaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan Türk dizilerinden adından sıkça söz ettiren Netflix yeni bir yapımla kullanıcıların karşsına çıkmaya hazırlanıyor. Fatma adlı yeni dizi bünyesinde Uğur Yücel gibi oldukça tecrübeli bir ismi barındırıyor.

Diziyi izleyecekler ise Uğur Yücel hakkında bilgi toplamaya başlarken bizde sizler için tecrübeli oyuncu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. İşte ayrıntılar..

26 Mayıs 1957 senesinde dünyayaya gözlerini açan ve aslen Vanlı olan oyuncu İstanbul'da doğdu ve orada büyüdü. Tiyatroculuğun yanında aynı zamanda yapımcı ve senaristlikte yapan başarılı oyuncu Derya Alabora ile evlidir. Bu evlilikten birtane çocukları vardır ve adıda Can Yücel'dir.

İstanbul Belediyesi Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu 1977 senesinde tek kişilik tiyatro gösterisinden sonra oyunculuğa ilk adımını attı. 1975 ila 1984 seneleri arasında Kenter Tiyatrosu, Şan Müzikholü gibi oyunlarında boy gösterdi ve oldukça başarılı oldu.

Sahne şovuda yapan tecrübeli oyuncu Sezen Aksu ile şov yapma fırsatı da ayrıca buldu. Çok sayıda tiyatro dizi ve sinemada oynama fırsatı bulan ve adından sıkça söz ettiren Uğur Yücel aynı zamanda öykü kitabı da vardır. Yağmur Kesiği öykü kitabı 2013 senesinde yayınlandı.

24. Antalya film festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu başarılara da doymadı. Daha sonra Siyad en iyi erkek oyuncu, İstanbul Üniversitesi en iyi tv yönetmeni ödüllerien layık görüldü. Asıl büyük başarısıda 41. Antalya film festivalinde En iyi senaryo,en iyi film ve en iyi yönetmen ödülüne layık görülmesi ile oldu.

16. Ankara film festivali ve 24. İstanbul film festivalinde en iyi en iyi yönetmen ödülünü almayı başardı. Başarıların ve ödüllerin ardı arkası kesilmeden devam ederken bir ödül de yurtdışın geldi. Mannheim-Heidelberg Film Festivali, İskenderiye Film Festivali: En iyi erkek oyuncu ödülünü ülkemize getirmeyi başardı.

1988 senesine gelindiğinde ise Tanrı adlı oyunda Wooody Allen adlı tiyatrolarında oynama şansını yakaladı. Ünlü yönetmen Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra adlı oyunda oynayarak büyük bir başarı sağladı.

Yönemtmenlik koltuğunda da ötüren Uğur Yücel, İkinci Bahar ve Karanlıkta Koşanlar gibi yapımların yönetmenliğini yaptı. Alacakaranlık sinema filminin de yapımcılığını üstlenmiştir.

Uğur Yücel'in oynadığı diziler ise şunlardır; 

1994 senesinde – Aziz Ahmet

2001 senesinde – Karanlıkta Koşanlar

2003 senesinde – Alacakaranlık

2006 senesinde – Hırsız Polis

2008 senesinde – Canım Ailem

2012 senesinde – Aşk ve Ceza

2013 senesinde – Aramızda Kalsın

2016 senesinde – Familya

2017 senesinde – İçerde

2018 senesinde – Nefes Nefese

2018 senesinde – Muhteşem İkili

2019 senesinde – Yüzleşme

2021 senesinde – Kırmızı Oda

2021 senesinde – Fatma


Son Güncelleme: 20.01.2022 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Uğur YücelFatma Dizisi
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