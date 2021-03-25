Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı

Netflix bünyesinde yerli dizilere yer vererek abone sayısını katlamaya hazırlanıyor. Sunduğu içeriklerle en popüler dijital platform olmayı başarırken; film, yabancı dizi, belgesel, yerli dizi ve bağımsız program seçenekleriyle cezbedici yayın olmayı başaıyor.

Fatma dizisinin başrolünde Burcu Biricik'in yer almasıyla dikkatleri üzerine çeken yapım, merak konusu oldu. Hayranları bu haberin peşine düştü. Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken yayınlanacağı tarih 27 Nisan Salı günü olarak kesinleşti.

Özer Feyzioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı dizinin senaristi Özgür Önürme heyecanlarını dile getirdi.

Filmin intenette yer alan fragmanını sizler için paylaşıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=iYNpRvLkWKM

Oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi usta oyuncular var.