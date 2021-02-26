Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Fatma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Neredeyse dünyanın her ülkesinden içerikleri bünyesinde barındıran Netflix son zamanlarda Türk yapımlarına da önem vermeye başladı. İlk olarak 2018 senesinde Hakan Muhafız dizisi ile Türk yapımlarını başka ülkelerle buluşturan platform ardından Atiye, Aşk 101 gibi içerikleri de bünyesine kattı.

Türk yapımı diziler Türk kültürünü gözler önüne sererek yeni içeriklerle dünya ile buluşmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir proje olan “Fatma” dizisi heyecanla bekleniyor.

Dizi ile ilgili ilk kare Netflix Türkiye’den geldi. Dizi de temizlikçi bir kadın olan Fatma’nın hikayesi anlatılıyor. Fatma’nın yaşadıklarını, başına gelen olayları temel alan dizinin ayrıntıları merak ediliyor.

Fatma dizisin konusu

35 yaşındaki Fatma, temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer hapistedir ve hapisten çıkmasının hemen ardından kaybolur. Fatma kocasını aramaya çıkar ancak bu sırada hiç hesapta olmayan beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay Fatma için şu zamana kadar yaşadığı tüm kötü şeylerin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir.

Dizinin kadrosu

Fatma o olaydan sonra bir taraftan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak için uğraşan bir anne, bir diğer taraftan ise işlediği cinayet ile alakalı şüphelenilmeyen temizlikçi bir kadın.

Fatma dizisinin çekimlerine 16 Temmuz’da başlandı. Dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstlenirken, senaryosunu ise Özgür Önurme, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstleniyor.

Burcu Biricik, Fatma rolü ile başrolü canlandırıyor. Birick’e eşlik eden diğer isimler ise, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan.

Çekimlerine başlanan dizinin yayınlanma tarihi henüz belli olmadı. 2021 yılı içinde izleyici ile buluşması planlanıyor.