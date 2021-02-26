İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Fatma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Binlerce içeriği ile en çok kullanılan dijital platformlardan biri olan Netflix, dünyanın her yerindeki yapımları bir araya getirmeye devam ediyor. Türk yapımlarının da son zamanlarda Netflix'de daha çok yer edinmeye başladı. Yakın zamanda bu platforma Türk yapımı olan "Fatma" dizisi de eklenecek. Peki dizi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

26 Şubat 2021 Cuma 14:17
Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Fatma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Neredeyse dünyanın her ülkesinden içerikleri bünyesinde barındıran Netflix son zamanlarda Türk yapımlarına da önem vermeye başladı. İlk olarak 2018 senesinde Hakan Muhafız dizisi ile Türk yapımlarını başka ülkelerle buluşturan platform ardından Atiye, Aşk 101 gibi içerikleri de bünyesine kattı.

Türk yapımı diziler Türk kültürünü gözler önüne sererek yeni içeriklerle dünya ile buluşmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir proje olan “Fatma” dizisi heyecanla bekleniyor.

Dizi ile ilgili ilk kare Netflix Türkiye’den geldi.  Dizi de temizlikçi bir kadın olan Fatma’nın hikayesi anlatılıyor. Fatma’nın yaşadıklarını, başına gelen olayları temel alan dizinin ayrıntıları merak ediliyor.

Fatma dizisin konusu

35 yaşındaki Fatma, temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer hapistedir ve hapisten çıkmasının hemen ardından kaybolur. Fatma kocasını aramaya çıkar ancak bu sırada hiç hesapta olmayan beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay Fatma için şu zamana kadar yaşadığı tüm kötü şeylerin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir.

Fatma o olaydan sonra bir taraftan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak için uğraşan bir anne, bir diğer taraftan ise işlediği cinayet ile alakalı şüphelenilmeyen temizlikçi bir kadın.

Dizinin kadrosu

Fatma dizisinin çekimlerine 16 Temmuz’da başlandı. Dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstlenirken, senaryosunu ise Özgür Önurme, yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstleniyor.

Burcu Biricik, Fatma rolü ile başrolü canlandırıyor. Birick’e eşlik eden diğer isimler ise, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan.

Çekimlerine başlanan dizinin yayınlanma tarihi henüz belli olmadı. 2021 yılı içinde izleyici ile buluşması planlanıyor.



Son Güncelleme: 26.02.2021 14:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixFatmaTürkYapımıDijitalplatform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisindeki Fahriye karakteri kimdir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncılar Belediyesi'ne memur alımı başvuruları başladı! Akıncılar Belediyesi'ne memur alımı için başvuru şartları neler?
Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?
Kod Adı: Ressam filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kod Adı: Ressam film fragmanı
İhtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL nakit yardım başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?
Açıköğretim AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçiminde son tarih ne zaman?
TRT 1 Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika karakteri kimdir? Güneş Emir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Gerçek adı nedir? Aylin Akpınar nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.