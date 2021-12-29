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Fatma dizisi Hazal Türesan kimdir?

Ülkemizde yayınladığı orijinal yerli dizilerle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Netflix yeni bir yapımla üyelerinin karşısına çıktı. Fatma adlı dizi ile yeni bir heyecan dalgasına neden olan platform'un yeni yapımının karakterleri ise merak edilmeye başlandı. Fatma dizisinde alan Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan daha önce hangi dizilerde boy gösterdi? Hazal Türesan ile ilgili bilinmeyenleri derledik.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:39
Fatma dizisi Hazal Türesan kimdir?
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Yayınlandığı andan itibaren izleyicisin büyük bir takdir ve beğenisini toplayan Fatma dizisinde heyecan hız kesmeden devam ederken dizi hayranları da karakterleri merak etmeye başladı ve intenette aratıyor. Fatma dizisinin önemli karakterlerinden olan Hazal Türesan'ı gelin hep birlikte tanıyalım.

1985 senesinden Ankara'da dünyaya gözlerini açan başarılı oyuncu ilkokul lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğtimini de Ankara'da tamamlayan güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Küçük yaşlarda başlayan tiyatro merakı onun tiyatro eğitimi almasına neden olmuştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve uzun bir süre ekranlarda kalan Beni Unutma dizisi ile dizi yaşamına başladı ve bu yapımda kendini gösterdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeniden Başla dizisinde de oynayan oyuncu daha sonra ATV ekranlarının bir zamanlar fenomen dizisi olan Kara Para Aşk dizisi kadrosuna dahil oldu. Burda gösterdiği başarılı performans onu Kanal D ekranlarında yayınlanan Tatlı İntikam dizisine dahil olmasına sebep oldu.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de boy gösteren tecrübeli oyuncu dijital izleme platformu olan Blu TV'de yayınlanan Yaşamayanlar kadrosuna girerek kariyerinde büyük bir basamak atlamış oldu.

Yayınlandığı dönem büyük bir yankı uyandıran Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncuları arasına giren adeta kariyerinde zirve yaşadı. Burada olağanüstü bir performans göstermesi onu ekranlarda daha çok sık görmemize neden oldu. Netflix yerli yapımlarından belki en iyisi ve en çok izlenen dizisi Atiye'de oynayan oyuncu artık daha çok tanınır bir oyuncu olmasına yol açtı. Yine Netflix ile evimize konuk olacak Hazal Türesan bu defa Fatma dizisi kadrosuna dahil oldu.


Son Güncelleme: 29.12.2021 14:39
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Anahtar Kelimeler:
Hazal TüresanFatmaNetflix
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