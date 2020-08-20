Fatih Ürek'in programdan ayrılma nedeni ne? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucu kim olacak?

Kanal D ekranlarında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gelinim Mutfakta yarışma programının sunucusu Fatih Ürek programın yeni sezonunda olmama kararı aldı. Yeni sezon fragmanı dahi yayınlanan program bu kararın ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Gelinim Mutfakta yarışması sunucusu Fatih Ürek neden yok, neden ayrıldı?

2 yıldır Gelini Mutfakta yarışma programını sunan Fatih Ürek, ani bir karar ile programın sunuculuğunu yapmayacağını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan programın fragmanlarında da yer alan Ürek’in, kanal yetkilileri ve yapımcı ile anlaşamadığı için programdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Konu hakkında iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmazken programın yeni sunucusunun kim olacağı merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucu kim olacak?

Gelinim Mutfakta yarışma programının sunucusu olan Fatih Ürek Kanal D ile bir anlaşmazlık yaşadığı için programın sunuculuğundan ayrılma kararı aldı. Yeni sezona sayılı günler kala program ileri bir tarihe ertelenirken, yetkililer program için yeni bir sunucu arayışına girdi. Kanal tarafından yapılan yeni bir açıklama olmamasına karşı programın yeni sezonunun yeni sunucu bulunmasının ardından çekilecek bölümlerin ardından yayınlanması bekleniyor.