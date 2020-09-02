Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından tam not alan Gelinim Mutfakta yarışma programı bu sezona bir türlü başlayamadı. İzleyicilerin yakından takip ettiği yarışma programında sunucu krizi yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda yarışmanın sunuculuğunu yapan Fatih Ürek, ani bir karar ile yarışmayı yeni sezonda sunmama kararı aldığını açıklamıştı.

Yeni sezonda Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenmeyecek olan Fatih Ürek yerine yeni sunucu bulmak üzere Kanal D yetkilileri harekete geçti. Kanal ile anlaşmazlık yaşayan Ürek’in yerine yeni sunucusunu bulan kanal, Eylül ayından itibaren programın yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. Yeni sezonda Gelinim Mutfakta yarışma programı ile izleyici karşısına çıkacak sunucu isim Onur Büyüktopçu oldu.

Yeni sezon çekimleri başlayan yarışmada Fatih Ürek ani bir karar ile yarışmadaki sunuculuk görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşayan oyuncu programdan ayrılınca programın yeni sezon tarihi yeni sunucu bulunana kadar ertelenmişti.