Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından tam not alan Gelinim Mutfakta yarışma programı bu sezona bir türlü başlayamadı. İzleyicilerin yakından takip ettiği yarışma programında sunucu krizi yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda yarışmanın sunuculuğunu yapan Fatih Ürek, ani bir karar ile yarışmayı yeni sezonda sunmama kararı aldığını açıklamıştı.
Yeni sezon çekimleri başlayan yarışmada Fatih Ürek ani bir karar ile yarışmadaki sunuculuk görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşayan oyuncu programdan ayrılınca programın yeni sezon tarihi yeni sunucu bulunana kadar ertelenmişti.
Son Güncelleme: 02.09.2020 18:06