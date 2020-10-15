İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı? Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?

Fox TV ana haber spikerliğinden emekli olan Fatih Portakal YouTube yayınlarına başladı. Ünlü sunucunun sevenleri ''Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı ve Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:09
Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı? Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?
Takip Et:

Fox TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, kanaldan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda medyadan emekli olduğunu açıklamıştı. Bu kararından kısmen de olsa vazgeçen Portakal, YouTube kanalı açarak canlı yayın ve kayıtlarla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

YouTube kanalında gündemi değerlendirmeye devam ediyor


Fox Ana Haber spikerliğinden ayrılan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla YouTube kanalında yayın yapmaya başladığını duyurdu.

Portakal paylaştığı ilk videoda ‘’Türkiye’nin en etkili olacağını düşündüğüm YouTube kanalından merhaba.’’ notunu düştü. Kısa süre içerisinde binlerce abone kazanan Portakal, paylaştığı videolarla hayranlarına seslenecek.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalYouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman? Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak?
E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020
Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet
Kalk Gidelim dizisi gün değiştirdi! TRT 1 Kalk Gidelim dizisi yeni yayın günü ve saati
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi çekimleri başladı
O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? TV8 O Ses Türkiye 2021 için üzen karar!
Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?
Küçük İskender sözleri
Ölen kişinin arkasından yapılması gereken işlemler nelerdir?
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2020 Cuma 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Çoçuk yardım parası kimler alabilir? 2020 Çoçuk yardım parası kaç yaşına kadar ödenir?
Üniversiteler de yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.