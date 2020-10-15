Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı? Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?

Fox TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, kanaldan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda medyadan emekli olduğunu açıklamıştı. Bu kararından kısmen de olsa vazgeçen Portakal, YouTube kanalı açarak canlı yayın ve kayıtlarla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

YouTube kanalında gündemi değerlendirmeye devam ediyor

Fox Ana Haber spikerliğinden ayrılan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla YouTube kanalında yayın yapmaya başladığını duyurdu.

Portakal paylaştığı ilk videoda ‘’Türkiye’nin en etkili olacağını düşündüğüm YouTube kanalından merhaba.’’ notunu düştü. Kısa süre içerisinde binlerce abone kazanan Portakal, paylaştığı videolarla hayranlarına seslenecek.