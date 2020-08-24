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Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?

Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı iddialarına noktayı koydu. Ünlü sunucu, 10 yılı aşkın süredir icra ettiği Fox TV Ana Haber sunucusu görevinden ayrılarak emekli olma kararı aldığını açıkladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:57
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
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Fatih Portakal Fox TV’den ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı. 2013 yılından bu yana Fox TV ekranlarında ana haber sunuculuğu yapan Portakal, reytinglerde dizi ve filmleri geride bırakmaktaydı. En fazla izlenen haber programlarından olan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber’in noktalanacağı belirtiliyor.

Fatih Portakal Fox TV’den ayrıldı mı?


2020 – 2021 sezonunda Fox TV’de ana haber sunmaya devam edeceği belirtilen Portakal hakkında flaş iddialar gündeme geldi. Ünlü gazetecinin Fox TV’den ayrılıp haber sunmayı bırakacağına dair haberler yayınlanmaya başladı.

Fox TV’den açıklama geldi

Fox TV, ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın kanal görevinden istifa ettiğini ortaya koyan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Portakal’ın görevini bırakma kararı alıp emekli olma isteğini kanala ilettiği belirtildi. Fox TV yaptığı açıklamalarda ‘’Aldığı karara saygı duyuyoruz. Yeni yaşamında başarılar dileriz.’’ ifadelerine yer verdi.

‘’Kıymetini bilerek yaşayacağım.’’

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Portakal, 10 yılı aşkın süredir çalıştığı Foxhaber’den kendi tercihi ile ayrılmaya karar verdiğini dile getirdi. Kariyer, tanınmışlık ve kazancın vazgeçilebilir şeyler olduğunu belirten Portakal, ruhunu ve bedenini dengeleyeceğini söyleyerek ‘’Kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıcakla.’’ notunu düştü.



Son Güncelleme: 24.08.2020 17:57
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Fatih PortakalFox Tv
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