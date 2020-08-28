Fatih Portakal FOX Haber'e son kez ne zaman çıkacak? Portakal, calı yayında görevi Selçuk Tepeli'ye devredecek!

Geçtiğimiz günlerde Fox TV ana haber sunuculuğu görevini bıraktığını açıklayan Fatih Portakal’ın yerine kanal yetkilileri Selçuk Tepeli’yi getirdiklerini açıklamıştı. Konu hakkında birçok haber yapılırken, Fatih Portakal görevi kendi rızası ile bıraktığını duyurmuştu.

Selçuk Tepeli’nin yeni sezondan itibaren Fox TV ana hber sunuculuğunu üstlenmesi beklenirken, Fatih Portakal’ın son kez ekranlara çıkarak görevini Tepeli’ye devrettiğini açıklayacağı gündeme geldi. Konu hakkında köşe yazısında iddialarda bulunan Orhan Uğurluoğlu, 7 Eylül tarihinde Fatih Portakal’ın son kez Fox TV ana haber ekranlarına çıkacağını aktardı. Bu programda Fatih Portakal’ın görevini Selçuk Tepeli’ye devredeceğini açıklayan Uğurluoğlu, ana haber bülteninde ikilinin bir arada olacağını ifade etti.

Fatih Portakal’ın neden görevinden ayrıldığını açıklayacağını aktaran Uğurluoğlu, bu programda birçok klibe de yer verileceğini ve basının özgürlüğüne vurgu yapılacağını açıkladı.