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Fatih Portakal FOX Haber'e son kez ne zaman çıkacak? Portakal, calı yayında görevi Selçuk Tepeli'ye devredecek!

Fatih Portakal'ın son kez Fox TV ana haber bülteninde bulunacağı iddia edildi. Görevini Selçuk Tepeli'ye devretmek için stüdyoya son kez gelecek olan Portakal, ayrılığının perde arkasını da açıklayacak.

28 Ağustos 2020 Cuma 12:45
Fatih Portakal FOX Haber'e son kez ne zaman çıkacak? Portakal, calı yayında görevi Selçuk Tepeli'ye devredecek!
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Geçtiğimiz günlerde Fox TV ana haber sunuculuğu görevini bıraktığını açıklayan Fatih Portakal’ın yerine kanal yetkilileri Selçuk Tepeli’yi getirdiklerini açıklamıştı. Konu hakkında birçok haber yapılırken, Fatih Portakal görevi kendi rızası ile bıraktığını duyurmuştu.


Selçuk Tepeli’nin yeni sezondan itibaren Fox TV ana hber sunuculuğunu üstlenmesi beklenirken, Fatih Portakal’ın son kez ekranlara çıkarak görevini Tepeli’ye devrettiğini açıklayacağı gündeme geldi. Konu hakkında köşe yazısında iddialarda bulunan Orhan Uğurluoğlu, 7 Eylül tarihinde Fatih Portakal’ın son kez Fox TV ana haber ekranlarına çıkacağını aktardı. Bu programda Fatih Portakal’ın görevini Selçuk Tepeli’ye devredeceğini açıklayan Uğurluoğlu, ana haber bülteninde ikilinin bir arada olacağını ifade etti.

Fatih Portakal’ın neden görevinden ayrıldığını açıklayacağını aktaran Uğurluoğlu, bu programda birçok klibe de yer verileceğini ve basının özgürlüğüne vurgu yapılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 28.08.2020 12:45
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Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalFox Ana Haber
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