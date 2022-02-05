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Fatih Murat Teke kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Fatih Murat Teke, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Fatih Murat Teke kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:54
Fatih Murat Teke kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Fatih Murat Teke, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Fatih Murat Teke, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Fatih Murat Teke kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Fatih Murat Teke Biyografisi

Fatih Murat Teke, 29 Eylül 1987 yılında doğdu. Aslen Sivas nüfusuna kayıtlıdır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Saliha İplik ile dünya evine girdi. Daha önce Yedi Güzel Adam, Kendimize Doğru, Farklı Boyut, Ana Yüreği, Şevkat Tepe, Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Murat TekeArka Sokaklar
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