İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 26 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 07:43
Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti?
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümüyle merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezon birinci bölümünde Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın vurulması dikkat çekti.


Dizinin sevilen isimlerinden Kenan Çoban dün akşam yayınlanan bölümde vuruldu ve diziden ayrıldı. Kenan Çoban’ın diziden ayrılmasının nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Ceren Benderlioğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Kenan Çoban EDHO’dan ayrıldı

Dizinin sevilen karakterlerinden Fahri’ye hayat veren Kenan Çoban Kurtlar Vadisi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştu. Usta oyuncu uzun süredir yer aldığı sevilen dizi EDHO’dan ayrıldı.



Son Güncelleme: 26.10.2020 07:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Kenan Çoban yok mu, neden veda etti?
Şok Aktüel'de satılan Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı? Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık Şok Aktüel'de satışı başladı
İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2020 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Arıza dizisi Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu
TRT 1 Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2020
Bebeğin göz rengi neye göre belirlenir? Bebekler kaç aylıkken göz rengi belli olur?
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2020 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?
2019 Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Ekim 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Netflix yeni dizisi Snabba Cash nasıl bir dizi konusu ne?
EBA TV Digitürk Tivibu D-Smart, Kablo TV, Turkcell Tv kaçıncı kanalda? Yayınlar ne zaman başlıyor?
O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan sürprizi! 22 Kasım 2019 Cuma Ajda Pekkan juriyi şaşırtıyor!
Halkbank'tan emeklilere uygun faizli uzun vadeli kredi imkanı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 26 Ekim 2020 Pazartesi
Evde bakım maaşı yatan iller 26 Ekim 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülay Özdem kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Altın ne kadar oldu? 26 Ekim 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 26 Ekim 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Akıncı 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.