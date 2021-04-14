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Ezgi Sütcü Ercan kimdir? TRT Spor spikeri Ezgi Sütcü Ercan hakkında bilgiler

TRT Spor sunucusu Ezgi Sütçü Ercan’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler başarılı spikerin kim olduğunu araştırmaya devam ediyor. Ezgi Sütçü Ercan kimdir? TRT Spor spikeri Ezgi Sütçü Ercan hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:48
Ezgi Sütcü Ercan kimdir? TRT Spor spikeri Ezgi Sütcü Ercan hakkında bilgiler
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TRT Spor kanalının sunucu olan Ezgi Sütçü Ercan birçok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Güzel sunumu ile izleyicilerinin dikkatini çeken Ercan, spikerlik olarak görev yapıyor.

1987 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ercan, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset bilimi ve Kamu yönetimi okuyarak tamamlandı. TRT’nin açmış olduğu spikerlik sınavlarına girerek kazanan Ezgi Sütçü, kanal da spikerlik olarak görev aldı. Sinema programlarında ve TRT Haber ekranlarında da kendini gösteren spiker, Günlük programlarda kültür sanat projelerinde yer aldı. Sadece Sinema programını sunan Ercan, daha sonra TRT Spor’a transfer oldu ve Veli Yiğit ile ‘Spor Merkezli’ programı sunmaktadır.


Ozan Ercan ile evli olan başarılı sunucunun Lena adında bir kızı bulunmaktadır. 1987 yılında doğan spiker 33 yaşındadır. Hangi takımı tuttuğu bilinmemektedir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:48
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Sütçü ErcanTRT SporSunucuSpiker
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