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Eyvah Tatil Filminin oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Filmin vizyon tarihi belli oldu mu?

Eyvah Tatil filminin oyuncu kadrosunda tanıdık iki sima yer almaktadır? Bu iki isim Survivor yarışma Programında aynı takımda mücadele veren Ersin Korkut ve Yunus Emre Özden olmaktadır. Eyvah tatilin oyuncu kadrosunda usta isim Aydemir Akbaş ve Gökçe Özyol'da bulunmaktadır. Merakla beklenilen filmin vizyon tarihinin ne zaman olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 03:31
Eyvah Tatil Filminin oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Filmin vizyon tarihi belli oldu mu?
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Eyvah Tatil'in oyuncu kadrosunda Yunus Emre Özden, Ersin Korkut, Gökçe Özyol ve Aydemir Akbaş gibi isimler yer alacak. Komedi türü üzerinden yer alacak film Eyvah Tatil'de, Survivor 2020'de yarışan Yunus Emre Özden ve Ersin Korkut başrolleri üstlenecek ve gerçek hayatta olduğu gibi iki yakın arkadaşa hayat verecek. Eyvah Tatil, NK Production tarafından üretilecek.

Suat Özkan senaristliğini üstlendiği ve Hakan Haksun'un yönettiği Eyvah Tatil filminin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenecek. Ekim ayında yaz mevsiminde don döneminde Bodrum'da çekimlerine başlayacağına inanılıyor.

Eyvah Tatil Ne Zaman Vizyona Girecek?

Ne yazık ki, filmin başlangıçta Ocak 2021'de gösterime girmesi planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle virüsün etkisini yitireceği 2021 yazında gösterime girmesi bekleniyor.

Eyvah Tatil Filmi Oyuncular

Yunus Emre Özden

Yunus Emre Özden Survivor 2020 sayesinde ünlendi ve milyonlarca insanı kendine çekmeyi başaran bir fenomen haline geldi. 29 Mart 1993 İstanbul doğumlu olan Yunus Emre 27 yaşındadır. Eyvah Tatil ile ilk kez kamera karşısına geçecek olan Yunus Emre Özden, 1,85 boyunda ve 82 kg ağırlığında. Açık öğretim bölümünde ulaştırma lojistiği bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. MMA dövüşlerine de katılan Yunus Emre Özden, dizi oyuncusu olmak istiyor ve oyunculuk eğitimi alıyor.

Ersin Korkut


Ersin Korkut 1977 Hakkari’de doğmuştur ve 43 yaşındadır. Kuzeni olan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut’u BKM mutfak ile tanıştırmış ve ünlenmesine vesile olmuştur. Bir Demet Tiyatro, Organize İşler, Patron Mutlu Son İstiyor ve Ekşi Elmalar Ersin Korkut’un Çok Güzel Hareketler Bunlar haricinde rol aldığı projelerdir.

Gökçe Özyol

Gökçe Özyol, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu Gökçe Özyol, son dönemde No:309 dizisiyle gündemde. Gökçe Özyol daha önce "Geniş Aile", "Yahşi Cazibe" ve "Alemin Kralı" gibi dizilerde rol aldı. Çizgi film ve animasyon konusunda uzmanlaşan Gökçe Özyol, rol aldığı Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle tanınarak sevilen bir isim haline gelmiştir. Türkiye en popüler komedyenlerinden biridir.

Aydemir Akbaş

25 Şubat 1936 yılında doğan Aydemir Akbaş 84 yaşında. Etnik kökeni Anavut olan usta oyuncu Aydemir Akbaş. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda Yeşilçam oyuncularından olan Aydemir Akbaş son olarak ‘Kolpaçino’ film serisinde oyna



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:31
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Anahtar Kelimeler:
Eyvah TatilErsin KorkutYunus Emre Özden
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