Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün yer aldığı yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği film Eyvah Eyvah serisinin üçüncüsüdür. Filmin senaryosunu başrol Ata Demirer kaleme aldı.
Eyvah Eyvah 3 konusu
Hüseyin büyük aşkı Müjgan ile evlendikten sonra ailesini geçindirmek için gece gündüz çalışır. Geceleri pavyonda çalmaya başlayan Hüseyin Badem, pavyonda çıkan bir olayda klanetini kırar. Bu sırada Firuzan ise İstanbul’un en ünlü solistlerinden biri olmuştur. Firuzan ve Hüseyin’in yolları artık ayrı gibi görünse de kader onları yeniden bir araya getirecek ve zorlu bir maceranın içine atacaktır.
Filmin birçok sahnesi diğer filmlerde olduğu gibi Geyikli’de gerçekleştirilmiştir. Bazı sahneler ise Bozcaada’da çekildi. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın yanı sıra şu isimler yer almaktadır;
Özge Borak – Müjgan
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel