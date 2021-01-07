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Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Eyvah Eyvah serisinin üçüncü filmi televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Ata Demirer’in yer aldığı Eyvah Eyvah 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:36
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün yer aldığı yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği film Eyvah Eyvah serisinin üçüncüsüdür. Filmin senaryosunu başrol Ata Demirer kaleme aldı.

Eyvah Eyvah 3 konusu

Hüseyin büyük aşkı Müjgan ile evlendikten sonra ailesini geçindirmek için gece gündüz çalışır. Geceleri pavyonda çalmaya başlayan Hüseyin Badem, pavyonda çıkan bir olayda klanetini kırar. Bu sırada Firuzan ise İstanbul’un en ünlü solistlerinden biri olmuştur. Firuzan ve Hüseyin’in yolları artık ayrı gibi görünse de kader onları yeniden bir araya getirecek ve zorlu bir maceranın içine atacaktır.

Filmin birçok sahnesi diğer filmlerde olduğu gibi Geyikli’de gerçekleştirilmiştir. Bazı sahneler ise Bozcaada’da çekildi. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın yanı sıra şu isimler yer almaktadır;

Özge Borak – Müjgan

Serra Yılmaz – Mercedes

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:36
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Anahtar Kelimeler:
Eyvah Yevah 3FilmAta Demirer
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