BKM Film imzalı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2011 yılında vizyona giren serinin ikinci filmi Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Ata Demirer’in yer aldığı film yayınlandığı dönem çok beğenilmişti.

Eyvah Eyvah 2 konusu

Babasını İstanbul’da bulan Hüseyin Badem, memleketi Geyikli’ye döner. Babasıyla birlikte dedesine ninesinin yanına dönen Hüseyin, aşık olduğu kız olan Müjgan’a açılmak için fırsat kovalamaktadır. Ancak çekingen biri olan Hüseyin istediğini bir türlü yapamaz. Bu sırada İstanbul’da tanıştığı Firuzan kasabaya gelir. Firuzan Hüseyin’e Müjgan konusunda yardım edecektir.

Müjgan ve Hüseyin’in arasındaki en büyük engel ise Müjgan’ın babasıdır. Hüseyin Müjgan’ın ailesini ikna etmek için her yolu dener. Bu süreçte Hüseyin’in başına gelmeyen kalmaz.

Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Bazı sahneler ise Çanakkale’de bulunan Bozcaada’da gerçekleştirilmiştir.

Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya