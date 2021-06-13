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Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi

Sunuculuğu ile Halk Tv ekranlarında dikkatleri üzerine toplayan Eylül Han Tezel'in kim olduğu oldukça merak edildi. Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşındadır? Eylül Han Tezel evli mi? İşte tüm merak edilenler...

13 Haziran 2021 Pazar 17:29
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
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Halk Tv ekranlarının sevilen sunucusu Eylül Han Tezel pek çok kişi tarından merak edidli. Ardından başarılı sunucu hakkında Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşındadır? Eylül Han Tezel evli mi? soruları soruldu. İşte tüm merak edilenler... 

Eylül Han Tezel kimdir?

2010 senesinin başlarında Sky Turk'te  "Bu Sabah" adlı programın sunuculuğunu yapan Tezel 2013'te Cem Tv'te ana haber bülteni sunucukuğu yapmıştır. Buradayken anne olan başarılı sunucu bu durumdan bir süre ekranlarıdan uzak kalmıştır.

Şimdilerde ise Halk Tv'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile ekranlara tekarar dönüş yapmıştır. Tezel, "Eylül Han Tezel ile Gündem" programı ile hafta içi her gün saat 10.00 ile 11.00 arasında Halk Tv ekranlarında olmaktadır.

Başarılı sunucu Eylül Han Tezel tatil amacıyla gitmiş olduğu Bodrum'da Cengiz Tezel ile dünya girmiştir. İkilinin iki çocukları vardır.


Son Güncelleme: 13.06.2021 17:29
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Anahtar Kelimeler:
Eylül Han TezelSunucuHalk TV
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