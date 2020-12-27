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Exxen'in Yetiş Zeynep dizisinde oynayacak olan Su Çeper kimdir?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlıyor. Platformun yapımları da yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Bu yapımlardan bir tanesi de Yetiş Zeynep dizisi. Yetiş Zeynep dizisinde, Su Çeper rol alacak. Peki, Su Çeper kimdir, daha önce hangi yapımlarda yer almıştır?

27 Aralık 2020 Pazar 19:00
Exxen'in Yetiş Zeynep dizisinde oynayacak olan Su Çeper kimdir?
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Acun Ilıcalının yeni yıl ile birlikte hayata geçireceğini Exxen platformunun, yapımları açıklanmaya başlandı. Bu yapımlar içerisinde, 6 çocuğu olan bir babanın ve bu çocuklara bakan Zeynep’in hikayesinin anlatılacağı Yetiş Zeynep adlı yapım da var. Yetiş Zeynep dizisinde, Zeynep karakterini Aslı Bekiroğlu oynayacak. 6 çocuktan bir tanesini ise Su Çeper canlandıracak. İşte Su Çeper’in hayatı.

 

Su Çeper’in hayatı

 

Su Çeper, 10 Ağustos 2011 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul 4.sınıfa giden Su Çeper, Hande Aytar Cast Ajansı’nın oyuncusudur ve reklam filmlerinde, dizilerde yer almaktadır. Su Çeper’in ilk dizisi, Netflix yapımlı Fatma dizisidir. Bu dizide Su Çeper, Burcu Binicik’in çocukluğunu canlandırmıştır. Bu diziden sonra Exxen’in yeni projesi olan Yetiş Zeynep dizisine katılan Su Çeper, bu dizide 6 çocuklu bir ailenin, çocuklarından birini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıExxenYetiş Zeynep DizisiSu çeperAslı Bekiroğlu
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