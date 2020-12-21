Exxen'in yeni projesi Gibi'nin oyuncu kadrosu belli oldu

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Yeni yıl ile birlikte seyirciyle buluşak olan Exxen’in içerisinde, birbirinden farklı projeler yer alıyor. Bu projelerden bir tanesi de komedi türünde çekilen ve bir skeç dizisi olan Gibi adlı dizi. Bu dizinin en dikkat çeken noktası ise başrolünde bulunan iki isim.

Dizinin başrolünde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılıç bulunuyor. Gibi dizisinde, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinde gösterdiği performansla seyirciyi kendine hayran bırakan, bir o kadar da güldüren Feyyaz Yiğit’in olması oldukça dikkat çekiyor ve takipçileri tarafından ses getiriyor.

Feyyaz Yiğit Çakmak kimdir?

Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerindeki performasıyla seyircinin gönlünde taht kuran Feyyaz Yiğit, 1 Temmuz 1988 yılında Düzce’de hayata gözlerini açmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde Grafik okuyan Feyyaz Yiğit, Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı Disko Kral programına içerik üreten ekipte yer almıştır. Çıkışını Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmleriyle gerçekleştiren oyuncu, aynı zamanda bu filmlerin senaristliğini de yapmıştır. Netflix’de yayınlanan Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinde yer alan Feyyaz Yiğit, son olarak Akbank reklam filminde oynamıştır. Exxen’de yayınlanacak Gibi dizisinde başrol oynayacak olan oyuncu, aynı zamanda dizinin senaristliğini de yapacaktır.

Kıvanç Kılınç kimdir?

Gibi dizisinde Feyyaz Yiğit’e eşlik edecek olan oyuncu Kıvanç Kılınç, 19 Ağustos 1982 tarihinde Isparta’da hayata gelmiştir. Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro okuyan Kıvanç Kılınç, oyunculuğa bu şekilde başlamıştır. Daha önce Kalbimdeki Deniz, Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Filinta gibi dizilerde oynayan oyuncu, Exxen’de yayınlanacak olan Gibi adlı dizinin başrolünü Feyyat Yiğit ile paylaşacak.