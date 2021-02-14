Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı

Ölüm Zamanı dizisinin konusu nedir?

Kamp yapmaya giden arkadaşlar cinayete şahit olur. Ölüm Zamanı dizisi, cinayete şahit olmalarının ardından yaşanacak olayları konu alacak. Dizi polisiye türünde olacak.

Ölüm Zamanı oyuncuları

Dizinin senaryosu Zülküf Yücel tarafından yazıldı. Süreç filmin yapımcılığını üstlendiği Ölüm Zamanı dizisinin yönetmenliğini Ozan Korkut yapıyor. Exxen'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacağı düşünülüyor. Dizinin oyuncuları arasında herkesin bildiği ve sevdiği usta oyuncular yer alıyor. Dizide genç isimlere de yer verilmiş.

Ahmet Mümtaz Taylan

Arıza dizisindeki Haşmet rolüyle dikkat çekmiştir. Oyunculuğu çok beğenilen biridir.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu esas şöhretini Aşk 101 dizisindeki rolüyle kazanmıştır.

İdris Nebi Taşkan

Zalim İstanbul dizisinde rol almış olan oyuncu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ünlenmiştir.

Nilsu Berfin Aktaş

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde popüler olmuştur.

Mert Ramazan Demir

Öğretmen dizisindeki rolüyle dikkatleri çekmiştir.

Ece Yaşa

Çukur dizisindeki Karaca rolüyle çok sevilmiş olan bir oyuncudur.