Exxen'in yeni dizisi olan Öğrenci Evi Arda kimdir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital dünya da hayatımıza yavaş yavaş girdi. Artık insanlar reklamlarla bölünen televizyon dizileri yerine belli bir ücret vererek dijital platformları tercih etmeye başladılar. Bu dijital platformlardan biri olan Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Exxen platformudur. Çeşitli Türk dizilerinin bulunduğu platformda Öğrenci Evi dizisi de yayınlanan diziler arasına girdi. Diziyi izleyen seyirciler Arda karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladılar.

Öğrenci Evi dizisinde’nun canlandırdığı Arda karakteri, üniversite sınavında başarılı olarak burs kazanmış ve Tıp Fakültesinde okumaya başlamıştır. Oyunculuk yeteneklerinin farkına varan Arda, bölümünü değiştirerek okulun konservatuvarında eğitim almaya hak kazanırken, kaldığı yurdun burs imkanını kaybettiği için Metin ve Latif adında iki arkadaşı ilene çıkmak zorunda kalmıştır.

Samet Kaan Kuyucu kimdir?

Samet Kaan Kuyucu 1995 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. İcon Talent Menajerlik oyuncusu olan genç oyuncu Çarpışma dizisinde başladığı oyunculuk hayatına Aşk Tesadüfleri Sever ve bir başka dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde yer almıştır. Alef dizisinde Ahmet karakterini oynayan Kuyucu’nun Aşk 101 dizindeki hayat verdiği Burak karakteriyle kariyeri için önemli bir adım atmıştır.

