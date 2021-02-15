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Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen farklı projeleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:11
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
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Exxen’de yayınlanacak olan yeni diziler arasında Kanlı Yayın adlı dizi de bulunuyor. Dizinin kadrosunda yer alacak ilk oyuncu ise Bergüzar Korel oldu. Güzel oyuncu dizide bir polisi canlandırabilir.

Kanlı Yayın dizisinde Leyla isminde bir öğrencinin hiç beklenmedik anda gerçekleşen ölümünde yaşanılanlar anlatılacak. Dizinin yapımcılığını Saran Medya üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak. Dizi 10’ar oluşacak ve toplamda 3 sezon yayınlanacak. Totalde 30 bölümlük bir dizi olacak.

Kanlı Yayın dizisinin kadrosu

Dizinin tüm oyuncuları hakkında henüz net bir bilgi yok. Leyla karakterini kimin oynayacağı da bilinmiyor. Bilinen tek şey dizi kadrosunda birçok genç oyuncu yer alacak. Dizinin belli olan tek ismi ise Bergüzar Korel.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel’in tam adı Bergüzar Gökçe Korel’dir. Güzel oyuncu 27 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Bergüzar Korel tiyatro hayatına adım atmadan önce profesyonel voleybol oynamıştır. Oyunculuk hayatına Kurtlar Vadisi Irak ile başlayan oyuncu, Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteri ile başarı elde etmiştir. Ardından Karadayı dizisinde Feride rolünü üstlenmiştir. Son olarak ise eşi Halit Ergenç ile birlikte Vatanım Sensin dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2009 senesinde Azizler filminde de eşi ile birlikte rol almıştır. Oyuncu şimdilerde ise Exxen’de yayınlanacak olan Kanlı Yayın dizisinde rol alacak.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:11
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcunılıcalıKanlıYayın
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