Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları

Exxen’de yayınlanacak olan yeni diziler arasında Kanlı Yayın adlı dizi de bulunuyor. Dizinin kadrosunda yer alacak ilk oyuncu ise Bergüzar Korel oldu.
Kanlı Yayın dizisinde Leyla isminde bir öğrencinin hiç beklenmedik anda gerçekleşen ölümünde yaşanılanlar anlatılacak. Dizinin yapımcılığını Saran Medya üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak. Dizi 10’ar oluşacak ve toplamda 3 sezon yayınlanacak. Totalde 30 bölümlük bir dizi olacak.
Kanlı Yayın dizisinin kadrosu
Dizinin tüm oyuncuları hakkında henüz net bir bilgi yok. Leyla karakterini kimin oynayacağı da bilinmiyor. Bilinen tek şey dizi kadrosunda birçok genç oyuncu yer alacak. Dizinin belli olan tek ismi ise Bergüzar Korel. Bergüzar Korel bu dizide Neslihan karakterini canlandıracak. Neslihan karakteri ölen Leyla’nın annesi ya da bir yakını olacak. Leyla’nın ölümünü araştıracak ortadaki sır perdesini kaldırmaya çalışarak suçluyu bulmak için mücadele edecektir.
Bergüzar Korel
Kanlı Yayın dizisi konusu ve bölüm sayısı
Dizinin ana konusu Leyla adlı öğrencinin ölümü ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacaktır. Dizi toplamda 3 sezon olacak. Dizi için çalışmalar şuan devam ediyor. Kısa süre içinde de sete çıkılacak.