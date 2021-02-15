Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor

Exxen platformunda yeni yayınlanacak dizilerden birisi de Hayallerim Aşkım ve Ailem dizisidir. Konuşanlar programı ile sevilen Hasan Can Kaya’nın hazırladığı dizi merak edilmektedir. Yönetmen Sultan San’dır.

Dizi kadrosu

Hasan Can Kaya

Tuna Orhan – Hasan Can’ın babası

Ezgi Gör – Hasan Can’ın kız kardeşi

Lara Domaç – Hasan Can’ın kız arkadaşı

Günay Karacaoğlu – Hasan Can’ın annesi

Hasan Can Kaya kimdir?

Tuna Orhan

Dizinin başrol oyuncusudur. 16 Aralık 1989 İstanbul-Güngören doğumludur. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaryosunu yazmıştır. Arkadaşlarının ısrarı üzerine stand-up yapma kararı almıştır. Leman Kültür Beşiktaş’ta aktif olarak gösteri yapmaktadır. 2020 yılında youtube üzerinden Konuşanlar programını yapmıştır. Exxen platformunda en çok izlenen programlardan biri Konuşanlar’dır.

21 Ocak 1966 doğumludur. Dizide Hasan Can’ın babasını canlandıracaktır. MSÜ Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk hayatına Bakırköy İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nda başlamıştır. Farklı tiyatro oyunlarında yer almış ve tiyatro oyunları için müzikler yapmıştır. Yer aldığı projeler: Tatlı Hayat, Yarım Elma, Gönülçelen, Yalan Dünya.

Ezgi Gör

2003 İstanbul doğumludur. Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. Ekrana ilk olarak 2012 yılında El Yazısı filmi ile çıkmıştır. Dizide Sevgi karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında Gülperi dizisi ile yıldızı parlamıştır. Son projesi Öğretmen dizisiydi.

Lara Domaç

1999 doğumludur. Tümay Özokur Akademi de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Drama eğitmenliği yapmaktadır. Hobileri arasında yüzmek, keman çalmak ve dans etmek vardır. Düdükçülerle Fırçaların Savaşı oyununda sahne almıştır. 2019 Sinema Güzeli Yarışmasında Türkiye 3. Sü seçilmiştir. Son projesi Kampüs Kafası dizisidir.

Günay Karacaoğlu

13 Mart 1971 Kayseri doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Ekranlara ilk defa 1994 senesinde Şehnaz Tango dizisiyle çıkmıştır. Dizinin ardından Köşe Kapmaca dizisinde rol almıştır. Şevket Çoruh’la kısa dönem evlilik yaşamıştır. 2009 senesinde 3 kere, Komedi dalında en iyi oyuncu ödülünü almıştır. Son projesi Gençliğim Eyvah dizisidir.

Dizinin konusu nedir?

Dizinin başrol oyuncusu Hasan Can Kaya’nın hayat hikayesi konu alınmıştır. Komedyenin hayallerine nasıl ulaştığı ve yaşadığı olaylar konu edilmiştir.

Dizinin çekimleri Şubat ayında başlayacaktır. Yayın tarihi henüz belli değildir.