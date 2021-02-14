Exxen'in yeni dizisi 6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün

6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün konusu ve kadrosu

Yeni dijital platform Exxen, yepyeni dizilerle izleyici karşısına geçiyor. Sürekli yeni projeler üreten platform, bir yenisini daha ekledi. 6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün isimli dizi hakkında henüz detaylar verilmedi.

Yapılacak olan yeni dizide kadroda güçlü isimler yer alıyor. Başrolleri belli olan dizide Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya yer alıyor.

Rıza Kocaoğlu

Sarp Akkaya

1979 doğumlu olan başarılı oyuncu İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde oyunculuk üzerine almıştır. Birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu aynı zamanda kitapta yazmaktadır. Yer aldığı projelerden bazıları Ezel, Elif, Behzat Ç., İçerde, Menajerimi Ara, Labirent, Kaybedenler Kulübü, İstanbul Sokakları, Ya İstiklal Ya Ölüm, Çukur bunlardır. Çukur’da ki Aliço rolü ile büyük beğeni toplamıştır.

1980 doğumlu olan başarılı oyuncu İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tamamlamıştır. Sarp Akkaya 1995’den beri oyunculuk yapmaktadır. Birçok projede yer alan oyuncu en son Ferhat ile Şirin dizisindeki Cemal karakterine can vermiştir. Bunun yanı sıra Kurşun, Söz, Paramparça, Evli ve Öfkeli, Muhteşem Yüzyıl, Mavi Kelebekler, Ezel, Gece Gündüz ve Suskunlar’da yer almıştır.

Yeni dizi ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını Same filmin üstlendiği 6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün dizisinin süpervizörlüğünü Mehmet Ada Öztekin yapmaktadır. Senaryo ise Kaya Çidamlı’ya aittir. Dizi henüz hazırlık aşamasında olduğu için yayın tarihi hakkında net bir bilgi yoktur.