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EXXEN'de yeniden yayınlancak olan Aşk-ı Memnu dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor

EXXEN’de yeniden yayınlanacak olan Aşk-ı Memnu dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da an itibariyle tamamlanmış durumda. İşte ayrıntılar…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:43
EXXEN'de yeniden yayınlancak olan Aşk-ı Memnu dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yayın platformu EXXEN, Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonunun çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir dönem çekilen ve Türk dizi tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Aşk-ı Memnu’nun yeni versiyonunda hangi isimlerin rol alacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı. Peki dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşacak?

Aşk-ı Memnu, gerek hikayesiyle gerekse de baş karakterleri ile yıllar geçmesine rağmen halen akıllarda olan yapımlardan bir tanesi durumunda bulunuyor. Yapımda yer alan birçok oyuncu şu zamanlarda televizyon dünyasının en başarılı isimleri olarak anılmaya devam ediyor. Yeni yapımda hangi isimlerin yer alacağı ise hayranların aklındaki bir numaralı soru olarak bulunuyor.

Aşk-ı Memnu’nun yeni versiyonunda hangi isimlerin yer alacağı şimdilik belli değil. Acun Ilıcalı’nın konu ile ilgili önümüzdeki günler içerisinde net bir açıklama yapması bekleniyor.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı MemnuExxen
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