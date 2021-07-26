EXXEN'de yeniden yayınlancak olan Aşk-ı Memnu dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yayın platformu EXXEN, Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonunun çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir dönem çekilen ve Türk dizi tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Aşk-ı Memnu’nun yeni versiyonunda hangi isimlerin rol alacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı. Peki dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşacak?
Aşk-ı Memnu’nun yeni versiyonunda hangi isimlerin yer alacağı şimdilik belli değil. Acun Ilıcalı’nın konu ile ilgili önümüzdeki günler içerisinde net bir açıklama yapması bekleniyor.
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:43