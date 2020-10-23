Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’in içeriği merak konusu oldu. 2021 yılında piyasaya çıkacak olan dijital dizi film platformunda çok sayıda yeni dizi ve filmin yanı sıra yarışma ve belgesellerde yer alacak.
Proje kapsamında siteye giriş ilk ay ücretsiz olurken ilerleyen süreçte site ücretli olarak hizmet verecek. Dizi film severler platformda hangi yeni dizilerin yer alacağını merak ediyor. Platformda yer alacak bazı yeni diziler açıklandı.
Exxen’de yayınlanacak dizilerin listesi
Şeref Bey dizisi
Ali Atay’ın proje tasarımını üstlendiği Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı yeni dizi Şeref Bey Exxen’in en merak edilen dizileri arasına girdi. Dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban gibi isimler yer alacak.
Hükümsüz dizisi
Platformunda yeni dizilerinden biri de Hükümsüz oldu. Dizi Mustafa Uslu’nun yapımcılığında gerçekleştirilirken dizide Özgü Namal başrolde yer alacak.
Vahşi Şeyler dizisi
Sekiz bölüm olarak hazırlanan dizide Nurgül Yeşilçay başrolde yer alacak. Yeşilçay’a Hazal Türesan ve Aytaç Uşun eşlik edecek.
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in müzikal dizisi
Türkiye’nin ilk müzikal dizisi olacak projede Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven yer alacak.
İlginç Bazı Olaylar dizisi
Sihirli Annem
203 ile 2012 yılları arasında yayınlanan ve unutulmaz diziler arasına giren Sihirli Annem dizisi 20 bölümlük mini haliyle Exxen platformunda yayınlanacak.
Bu dizilerin yanı sıra platformda yer alacak yeni diziler şu şekilde;
Zehirli Çiçekler,
Öğrenci Evi,
Dadı,
Eziklerin Savaşı,
Yaş 17.