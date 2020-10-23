Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’in içeriği merak konusu oldu. 2021 yılında piyasaya çıkacak olan dijital dizi film platformunda çok sayıda yeni dizi ve filmin yanı sıra yarışma ve belgesellerde yer alacak.

Proje kapsamında siteye giriş ilk ay ücretsiz olurken ilerleyen süreçte site ücretli olarak hizmet verecek. Dizi film severler platformda hangi yeni dizilerin yer alacağını merak ediyor. Platformda yer alacak bazı yeni diziler açıklandı.

Exxen’de yayınlanacak dizilerin listesi

Şeref Bey dizisi

Ali Atay’ın proje tasarımını üstlendiği Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı yeni dizi Şeref Bey Exxen’in en merak edilen dizileri arasına girdi. Dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban gibi isimler yer alacak.

Hükümsüz dizisi

Platformunda yeni dizilerinden biri de Hükümsüz oldu. Dizi Mustafa Uslu’nun yapımcılığında gerçekleştirilirken dizide Özgü Namal başrolde yer alacak.

Vahşi Şeyler dizisi

Sekiz bölüm olarak hazırlanan dizide Nurgül Yeşilçay başrolde yer alacak. Yeşilçay’a Hazal Türesan ve Aytaç Uşun eşlik edecek.

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in müzikal dizisi

Türkiye’nin ilk müzikal dizisi olacak projede Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven yer alacak.

İlginç Bazı Olaylar dizisi

Sihirli Annem

Platformunda komedi dizisinde İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve kendisinin başrolde yer aldığı hikayeler anlatılacak. Dizide Büyükak’a Beyazıt Öztürk eşlik edecek.

203 ile 2012 yılları arasında yayınlanan ve unutulmaz diziler arasına giren Sihirli Annem dizisi 20 bölümlük mini haliyle Exxen platformunda yayınlanacak.

Bu dizilerin yanı sıra platformda yer alacak yeni diziler şu şekilde;

Zehirli Çiçekler,

Öğrenci Evi,

Dadı,

Eziklerin Savaşı,

Yaş 17.