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Exxen'de hangi diziler olacak?

Acun Ilıcalı' nın merakla beklenen dijital platform kanalı EXXEN için içerikler belli oldu. Bir çok iyi proje ile iddalı gelen kanalda hangi diziler var? Ünlü oyuncu kadroları ve daha niceleri haberimizde!

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:14
Exxen'de hangi diziler olacak?
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Haberi sektöre bomba gibi düşen Acun Ilıcalı’ nın yeni kanalı exxen yayına hazırlanıyor. Dijital platform kanalı olarak yayın hayatına başlayacak exxen için birçok özel proje hazırlandı. Kanal da dizi, yarışma programı, film, talk Show gibi yayın içerikleri yer alacak.

Exxen’ e aylık abonelikler ile üye olabilir ve tüm içeriklerden faydalanabilirsiniz. Aylık abonler için ön görülen 7.99 tl iken, yıllık abonler için 5.99 tl gibi bir fiyatlandırma söz konusu olabilir. Açıklama Acun Ilıcalı’ dan gelirken rakipleri için kanalın yayına girişi oldukça merak uyandırıcı.

Dizi içeriklerine bir göz atalım…

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ ın oturacağı dizinin yapımcısı Mustafa Uslu olucak. Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu’ nun başrollerini paylaştığı dizi İzmir’ de çekilmeye başlayacak. Dizi konusu itibariyle hem senaryo açısından hem de sosyal sorumluluk olarak oldukça iddalı. Kadın şiddetine dikkat çekmek ve önlemek üzere yazılan dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

ŞEREF BEY DİZİSİ HAKKINDA

Yusuf Reha Alp’ in yazdığı senaryoyu Onur Ünlü yönetecek. Ünlü ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer başrolde ilgiyi üzerine çekiyor. Şeref Bey kara komedi olarak yazılan, bir adamın karışan ve kaosa dönen hayatını anlatıyor. 10 bölüm ile ilk sezonuna giriş yapacak dizinin oyuncu kadrosu şöyle; Songül Öden, Ertan Saban, Devrim Yakut, Ahmet Rıfat Şungar, Beyti Engin, Şükran Ovalı, Ecem Uzun. Tarihi henüz netleşmeyen dizinin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER DİZİSİ HAKKINDA

Kadın hikayelerinde bir ters köşe yapacak olan dizinin konusu üç kadın ve işledikleri cinayet üzerine. Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen’ in yer aldığı dizinin yönetmeni Yüksel Aksu. Cast aşaması hala süren dizinin yayın tarihi de henüz netleşmedi.

BU BENİM MASALIM GENÇLİK DİZİSİ!

En iddalı yapımlardan biri olan Bu Benim Masalım dizisinin başrolü Aleyna Tilki. Ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki’ ye eşlik eden ise 2020 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever. Müzikal türünde çekilen gençlik dizisi bu sene çok konuşulacağa benziyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturacak. Oyuncu kadrosunda ise; Merve Sevin, Hasan Denizyaran, Göksün Büyükkahraman, Faruk Akan, Sude Oduncu, Kamil Güler, Zeynep Kankonde, Bengü Gürses ve Nevra Serezli yer alacak.

 1 Ocak 2021’ de yayına girecek müzikal dizide Aleyna Tilki’ nin seslendireceği şarkılar arasında Sertap Erener’ e ait de bir şarkı olacak.

Tanıtım fragmanı yayınlanan dizi hayranlarını heyecan sardı. İlk bölüme gelecek tepkiler merakla bekleniyor.

DADI DİZİSİ HAKKINDA

Henüz bir açıklama yapılmayan dizi için elimizde olan tek bilgi konusu. İş derdine düşen bir üniversite öğrencisinin dadılık yapması üzerine gelişen hayat hikayesini anlatacak.

EZİKLERİN SAVAŞI DİZİSİ HAKKINDA

Dadı dizisi gibi bu iş içinde merakla içerikler bekleniyor. Sosyal medya kullanımı ve sanal yaşam hakkında oldukça iddalı bir eleştiri sunacak olan dizinin kadrosu henüz belli değil.

ÖĞRENCİ EVİ

TİMS’ in yapımını üstlendiği diziyi Doğa Can Anafarta yönetecek. Dizi oyuncuları arasında Bertan Asllani, Zülal Sude Güler, Baran Bölükbaşı ve Samet Kaan Kuyucu yer alacak. Youtube fenomenlerinin canlandıracağı karakter bir villada bir araya gelen 3 öğrencinin keşisen hayatlarını konu alacak.

YAŞ 17 DİZİSİ HAKKINDA

Genç kuşağa oldukça önem veren Acun Ilıcalı, onların dikkatini çekmek üzere birçok proje bulunduruyor. Yaş 17’de iki gencin aşk hikâyesini anlatarak bunu başarmış olacak.

YAVUZ DİZİSİ HAKKINDA

Beklenen dönem dizisi Bilal KaLyoncu’ nun yönetmenliğinde gelecek. İlk İslam Halifesi Yavuz Sultan Selim, Osmanlı imparatorunun hayatını anlatıyor. Yavuz Sultan Selim’ i Cengiz Coşkun oynayacak. Hazal Filiz Küçükköse ise Ayşe Hafsa Hatun olarak ekranlara gelecek. Yayın tarihi netleşmeyen dizi Ocak ayı itibariyle kanalda yayınlaması için bekleniyor.

VAHŞİ ŞEYLER DİZİSİ HAKKINDA

Tek sitcom formatı olarak giriş yapan dizi aynı zamanda ilk sitcom olarak exxen arşivinde yer alacak. Erkan Tunç’ un yönettiği dizinin senaryosunda Alper Alpözgen kalemi var. Nurgül Yeşilçay uzun bir aradan sonra ekranlara dönerken, Hazal Türesan, Selim Bayraktar ve Aytaç Uşun gibi isimler ona eşlik ediyor. 8 bölüm ile giriş yapacak olan dizinin süresi de oldukça makul. 20 dakikayı gülmek için ayıracak seyirci çekimi tamamlanan dizinin yayına girmesini bekliyor. Evliliklerinin sonuna yaklaşan bir çiftin, psikologları ve pizzacı ile evde mahsur kalmalarıyla başlayan komedisini anlatıyor.

SÜPER BİR TAKIM DİZİSİ HAKKINDA

En çok çocukları sevindirecek bir çocuk filmi exxen’ de yayına girecek. Kral Şakir’ in yapımcısı Varol Süper yeni bir çizgi film ile geliyor.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ HAKKINDA

Akıllarda yer eden eski çocuk dizisi tekrar ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeniden seyirci karşısına çıkan formatında değişiklikler de var. Oyuncu kadrosunda göreceğimiz yeni isimler; Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu. Lale Başar, Nergis Kumbasar, Hande Katipoğlu, Bülent  Seyran, Tara Mcmillen, Ogeday Girişken, Eylem Yıldız, Sıla Sade, Cemre Demircam, Nisa Sofiya Aksongur, Egemen Uysal oyuncu kadrosundaki isimler arasında. Süreç film’ in yapımını gerçekleştirdiği dizi 1 ocak itibariyle yayınlanacak.

 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 23:14
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Anahtar Kelimeler:
DiziExxenAleynatilkiHalukbilginerAcunılıcalıSurvivor
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