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Exxen'de hangi dizi ve filmler olacak?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen 1 Ocak 2021’de açılacak. Platformda yer alması beklenen birçok proje gündem olurken vatandaşlar Exxen’de hangi dizi ve filmler olacak sorusunu araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 14:57
Exxen'de hangi dizi ve filmler olacak?
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen 2021 yılı itibariyle erişime açılacak. Netflix, Blu TV gibi online dizi film platformlarına rakip olarak platformda hangi dizilerin yer  alacağı merak ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre platformda yer alacak bazı dizi ve filmler duyurulmuştu.

Exxen’de yer alacak yapımlar

Şeref Bey

Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı dizi Exxen’de yayınlanacak.

Vahşi Şeyler

Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı dizi 8 bölümden oluşacak.

Öğrenci Evi

Doğa Can Anafarta’nın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizide bir villada yaşayan öğrencilerin yaşadıkları anlatılacak. Dizide Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler, Samet Kaan Kuyucu gibi sosyal medya fenomenleri yer alacak.

Sürprizimiz Var

Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron’un sunacağı programda yarışmacıların hayalleri gerçekleştirilecek.

Astrolojik Sırlar

Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in sunacağı programda astrolojik olaylar ve burçlar yorumlanacak.

Enis Arıkan

Enis Arıkan’ın sunacağı eğlenceli programın içeriği henüz açıklanmadı.

MasterChef Junior

MasterChef’in çocukların yarışacağı versiyonu MasterChef Junior Exxen platformunda yayınlanacak.

Konuşanlar

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar Talk-Show programı Exxen’de yayınlanacak.

Tolgshow

Tolga Çevik’in sevilen komedi programı da Exxen’de yer alacak.

Sihirli Annem

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Sihirli Annem yeni kadrosu ve yeni bölümleriyle Exxen’de yer alacak.

Zeynep Bastık ve Konukları

Şarkıcı Zeynep Bastık konuk edeceği ünlü isimlerle müzik ziyafeti verecek.

Akıl Oyunları

Kıvanç Özkonu ve Burak Sanlı illüzyon gösterileri üzerine yapacağı program Exxen’de yayınlanacak.

Kral Şakir

Kral Şakir çizgi filmi Exxen’de yayınlanacak.

Katarsis

Gökhan Çınar her hafta konuk ettiği kişilerin hikayeleri dinleyecek. Son dönemin en çok izlenen programı Katarsis Exxen’de yayınlanacak.

Nasıl Zayıflarım

Atakan Arslan ve Şef Türev Uludağ, programda her hafta bir kişiye zayıflamak adına yol gösterecek.

O Adam Oldun Mu

Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’in sunacağı programda Exxen üzerinden yayınlanacak.

Ayak Tenisi

Her hafta eski futbolcular ve ünlü isimler ayak tenisi yarışında karşı karşıya gelecek.



Son Güncelleme: 27.12.2020 14:57
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ExxenDiziFilm
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