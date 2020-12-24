Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’in açılmasına sayılı günler kaldı. Dizi ve yarışma programları daha önce duyurulan Exxen’de futbolcuların karşı karşıya geleceği yeni bir program daha duyuruldu.

‘’Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet’’

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen’de, ünlü futbolcuların yer alacağı ayak tenis programının tanıtımı yayınlandı. ‘’’’ adlı programda, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman,, İbrahimveyer alıyor.