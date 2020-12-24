İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Exxen'de yayınlanacak yeni bir yarışmanın duyurusu yapıldı. Efsane futbolcuların birbiriyle yarışacağı 'Ayaktenis' yarışması yeni yılda izleyici ile buluşacak.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:53
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’in açılmasına sayılı günler kaldı. Dizi ve yarışma programları daha önce duyurulan Exxen’de futbolcuların karşı karşıya geleceği yeni bir program daha duyuruldu.

‘’Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet’’

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen’de, ünlü futbolcuların yer alacağı ayak tenis programının tanıtımı yayınlandı. ‘’AYAKTENİS’’ adlı programda Albert Riera, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, İbrahim Yattara ve Hami Mandıralı yer alıyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenTuncay şanlıPascal NoumaAhmet DursunYattaraHami MandıralıAlbert RieraAyaktenis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

İşsizlik maaşı yattı mı? Aralık 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Aralık 2020
2020 Sicili bozuk olanlara için kredi yapılandırması yapan bankalar ve şartları
1000 TL pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? 2020 Aralık Edevlet pandemi yardımı ön başvurusu adımları
TRT 1 Hay Sultan oyuncu kadrosu ve konusu
Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi
Fahriye Evcen yeni sezonda hangi dizide oynayacak?
Kredi ile taksitli iPhone 11 ve iPhone 11 Pro alınabilecek mağazalar
2020 - 2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere burs veren kurumlar hangileridir?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2020
2020 Aralık evde bakım maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.