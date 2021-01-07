İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, yayın hayatına başladı. Exxen’in içerisinde birbirinde farklı yapımlar yer alacak. Bu yapımlardan bir tanesi de, Cadde Cadde İstanbul programı. Programının sunuculuğu ise Cem Fakir yapacak. Peki, Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

07 Ocak 2021 Perşembe 20:42
Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?
Takip Et:

Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başladı. Dijital olarak yayın yapacak platformda, birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Şu ana kadar platformun içerisinde yer alacak yapımların bazıları açıklandı. Bu yapımlardan bir tanesi de, Cem Fakir’in sunuculuğunu yapacağı Cadde Cadde İstanbul programı. Cadde Cadde İstanbul programında, İstanbul’un sokakları, tarihi yerleri, kısacası İstanbul’a dair her şey, izleyici ile buluşacak. Programın sunuculuğunu ise Cem Fakir yapacak. Peki, Cem Fakir kimdir? İşte bu sorunun cevabı.

 

Cem Fakir’in hayatı

 

1978 senesinde hayata gözlerini açan Cem Fakir, başarılı bir yönetmendir. Daha önce sinema filmi olan Esaret Günlüğü filminin yönetmenliğini yapmıştır. Bu film sayesinde, Altın Portakal Belgesel Film Yarışması Juri Özel Ödülü’nü almıştır. Özellikle belgesellerde yer alan Cem Fakir, birçok belgesele yönetmenliğinin yanı sıra editörlük de yapmıştır. Cem Fakir son olarak Exxen’de yayınlanacak Cadde Cadde İstanbul programına, hem sunuculuk hem de yönetmenlik yapacak.



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenCadde Cadde IstanbulAcun IlıcalıCem Fakir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Popüler Haberler

Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen, Katarsis program sunucusu Gökhan Çınar kimdir?
Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?
Exxen'de bulunan Öğrenci Evi dizisinde Latif kimdir?
Şok market 6 Ocak – 13 Ocak 2021 aktüel ürünlerde neler var?
Tozkoparan İskender dizisi Rüya öğretmen kimdir? Sera Tokdemir kimdir?
Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sen Çal Kapımı dizisi Semihanın koruması kimdir?
Ziraat reklamı Kemal Sunal'ı oynayan oyuncu kim?
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
Su Çiçeği Hangi yaşlarda görünür? Kaç Günde Geçer?
Loris Karius Beşiktaş – Altınordu maçındaki kendi kalesine gol hatası sosyal medyada!
Biat nedir, ne anlama geliyor, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Biat etmek nedir?
Fox Tv Hayat Sensin Sunucusu Kimdir? Gizem Hatipoğlu Hakkında Bilgiler
Samsung yeni nesil televizyonlara güneş enerjili kumanda üretti!
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakteri kimdir? Merve Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinin Ezo'si Sera Kutlubey'in hayat hikayesi!
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.