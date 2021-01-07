Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?

Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başladı. Dijital olarak yayın yapacak platformda, birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Şu ana kadar platformun içerisinde yer alacak yapımların bazıları açıklandı. Bu yapımlardan bir tanesi de, Cem Fakir’in sunuculuğunu yapacağı Cadde Cadde İstanbul programı. Cadde Cadde İstanbul programında, İstanbul’un sokakları, tarihi yerleri, kısacası İstanbul’a dair her şey, izleyici ile buluşacak. Programın sunuculuğunu ise Cem Fakir yapacak. Peki, Cem Fakir kimdir? İşte bu sorunun cevabı.

Cem Fakir’in hayatı

1978 senesinde hayata gözlerini açan Cem Fakir, başarılı bir yönetmendir. Daha önce sinema filmi olan Esaret Günlüğü filminin yönetmenliğini yapmıştır. Bu film sayesinde, Altın Portakal Belgesel Film Yarışması Juri Özel Ödülü’nü almıştır. Özellikle belgesellerde yer alan Cem Fakir, birçok belgesele yönetmenliğinin yanı sıra editörlük de yapmıştır. Cem Fakir son olarak Exxen’de yayınlanacak Cadde Cadde İstanbul programına, hem sunuculuk hem de yönetmenlik yapacak.