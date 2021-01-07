Exxen'de bulunan Öğrenci Evi dizisinde Latif kimdir?

Teknoloji çağının gelişmesiyle beraber televizyon kanallarında bulunan uzun süreli ve reklamlarla bölünen diziler yerine seyirciler dijital platformları tercih etmeye başladılar. Netflix, BluTV gibi dijital platformlara bir yenisi daha eklendi. TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, Exxen dijital platformunu kullanıcılara sundu. Çeşitli dizilerin bulunduğu platformun kütüphanesinde birçok dizi yayınlanmaktadır. Bu dizilerden biri de genç yeteneklerin bulunduğu Öğrenci Evi dizisidir.

Farklı karakterlere sahip dört arkadaşın öğrenci evi hayatını anlatan dizinin oyuncu kadrosunda Bertan Asllani,, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu gibi yeni genç yetenekler yer almaktadır.

Baran Bölükbaşı Kimdir?

Öğrenci Evi Latif karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, 1 Mayısıs 1994 yılında Hatay İskenderun’da dünyaya gözlerini açmıştır. Beykent Üniversitesinde Oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı 10 yaşında babasının aldığı gitar ile müzikle ilgilenirken bir süre sonra oyunculuğa da merak duymaya başlamış Adı Efsane dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Bu dizide 17 yaşında lise öğrencisi olan Fiko karakterine hayat vermiştir. Ardından başarılı oyuncuğu dikkat çekerken Sevdanın Bahçesi dizisinde zengin bir iş adamının oğlu karakteriyle ekranlara çıkmıştır. Sonrasında Servet dizisinde oynayan Bölükbaşı, Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüyen Korkmaz karakterine hayat verirken, Vuslat dizisinde Fikret Çağlar karakteriyle zengin bir iş adamını oynamış ve televizyon ekranlarından dijital platforma geçerek Exxen’de yayınlanan Öğrenci Evi dizisinde Latif karakterine hayat vermeye başlamıştır. Latif Şanlıurfalı bir ağanın oğludur. Ailenin tek okuyan çocuğu olarak İstanbul’a gelmiş, Metin ve Arda ile tanışmıştır.

