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Exxen'de bomba kadrosuyla yeni bir dizi başlıyor!

Orijinal birçok yapıma ev sahipliği yapan Exxen platformunda yeni bir dizinin hazırlıkları başladı. 'Ölüm Zamanı' adlı dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:47
Exxen'de bomba kadrosuyla yeni bir dizi başlıyor!
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Yeni yılda yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de yeni bir dizinin hazırlıkları başladı. Süreç Film tarafından hazırlanacak olan dizinin adı ‘Ölüm Zamanı’ olarak belirlendi. Dizinin kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.

Ölüm Zamanı dizisi efsane kadrosuyla başlıyor

Exxen’de yayınlanacak olan Ölüm Zamanı adlı dizinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan Mert Yazıcıoğlu, Ölüm Zamanı’nın başrolünde yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizinin senaryosunu ise Zülküf Yücel kaleme alıyor. Kampta yaşanan bir cinayetin ardından yaşanan olayların anlatılacağı dizinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Ramazan Demir, Nilsu Berfin Aktaş, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkan gibi oyuncular yer alıyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıMert YazıcıoğluAhmet Mümtaz TaylanIdris Nebi Taşkanölüm Zamanı
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