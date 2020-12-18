Exxen Zehirli Çiçekler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

1 Ocak 2021 tarihinde yayına başlayacak olan Exxen platformu projelerini açıklıyor. Dijital platformun sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde birkaç dizi ve programdan bahsettikten sonra şimdi de yeni dizisi Zehirli Çiçekler’i açıkladı.

Zehirli Çiçekler konusu

Senaryosu İbrahim Büyükak’a ait olan dizisinin başrol oyuncusu da kendisidir. Dizi de üç kadının hayatı anlatılmaktadır. Üç zengin kadınının hayatını konu alan dizide kadınların aile ilişkileri, aşk hayatları, çekişmeleri ve entrikaları yer alıyor. Dizinin konusu hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adından bahsettiren İbrahim Büyükak dizinin senaristliğini yaparak ilk dizi senaryosunu kaleme alacak. Daha önce film senaryosu yazan oyuncunun dizi senaryosu konusunda ilk deneyimi olacak. Aynı zamanda başrol oynayacak. Henüz diğer oyuncularla alakalı açıklama yapılmadı.

İbrahim Büyükak

1983 doğumlu olan başarılı oyuncu eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde almıştır. Ekranlara ilk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar programında çıkan İbrahim Büyükak, Yılmaz Erdoğan’ın öğrencisidir. Programda hem skeç yazmıştır hem de oyunculuk yapmıştır. Daha sonra TV8’de yakın arkadaşı olan Oğuzhan Koç ve Eser Yeneler ile birlikte 3 Adam programını sunmuştur. Neşeli Hayat, Çok Film Hareketler Bunlar, Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Bayi Toplantısı gibi filmlerde oynamıştır. Ardından ilk dizisi olan Bana Baba Dedi adlı projede yer almıştır. En son ki projesi ise Tutunamayanlar dizisinde konuk oyunculuktur.