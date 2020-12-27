EXXEN, Yetiş Zeynep dizisi oyuncusu Elif Atalay kimdir

Yetiş Zeynep dizisi başrolünde Keremcem ve Aslı Bekiroğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Ece Dizdar ise dizide Keremcem’in eşi olarak rol alacaktır. EXXEN platformunda yayınlanacak olan çocuk dizisi Yetiş Zeynep’te Elif Atalay da oynayacaktır. Peki Yetiş Zeynep dizisinde Elif Atalay kimdir?

Elif Atalay kimdir kaç yaşındadır

Star TV’de 2016 yılında yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde oyunculuğa adım atan Elif Atalay, Isparta Kule Lisesinde eğitim almaktadır. Aynı zamanda Işık Okulları Tiyatro kulübünde tiyatro dersleri alarak oyunculuk kariyeri için kendisini geliştirme gayreti içerisindedir. Kesin yaşına ulaşılamayan oyuncu tahminen 16 yaş civarındadır.

Atatürk’ün Işığında ve Sınava Doğru tiyatro oyunlarında izleyicilerin karşısında oynamıştır. Yetiş Zeynep dizisi oyuncu seçmelerinde üstün başarı göstererek diziye katılmıştır. Elif Atalay, Yasemin Özbudun Ajansına kayıtlı oyuncudur aynı zamanda.

Aynı zamanda Elif Atalay’ın kendisine ait olan İnstagram hesabı da bulunmaktadır. Elif Atalay İnstagram kullanıcı adı @elifatalay4’tür

