Exxen Yetiş Zeynep dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Keremcem ve Aslı Bekiroğlu'nun yeni dizisi Yetiş Zeynep yakında Exxen platformunda yer alacak. Beykoz ayakkabı fabrikasında çekimlerinin başladığı dizinin yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu yapacak. Keremcem, Yetiş Zeynep dizisinde 6 çocuğu olan bir babaya hayat verecek ve güzel oyuncu ve şarkıcı Ece Dizdar ise Keremcem'in eşi olarak rol alacaktır.

Yetiş Zeynep oyuncuları

Keremcem

Aslı Bekiroğlu

Ece Dizdar

Yetiş Zeynep oyuncu kadrosu

Keremcem

En son Kimse Bilmez dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Keremcem 28 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler eğitimi alan Keremcem Elimde Değil adlı eseriyle sektöre adım attı ve sesiyle seyirciyi cezbetti. Keremcem seçkin şarkılarıyla bu alanda sahne almış ve ardından hayranlarının isteği üzerine oyunculuk sergilemeye başlamıştır. Ateş rolüyle sevilen ve O Hayat Benim dizisinde yer alan Keremcem, Seda Güven ile evlendi ancak ikilisi kısa süre sonra ayrıldı.

Aslı Bekiroğlu

Benim Tatlı Yalanım dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle oldukça sevilen Aslı Bekiroğlu, ilk dijital dizisi Yetiş Zeynep ile Exxen platformunda karşımıza çıkacak. 16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Aslı Bekiroğlu 26 yaşındadır. İtalyan Lisesinde eğitimin tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik eğitimi alan Aslı Bekiroğlu'nun ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp ve solfej eğitimini tamamlamıştır. Aslı Bekiroğlu, özellikle Gülümse Yeter ve Adı Mutlulukta dizilerinde rol alan Aslı Bekiroğlu, 1.62 cm boyunda ve 52 kg ağırlığında. Aslı Bekiroğlu, 2 yıldan beri Can Koçkan ile birliktedir. Aslı Bekiroğlu ve Keremcem Yetiş Zeynep dizisinde iki sevgili olarak karşımıza çıkacak.

Ece Dizdar

Daha öncesinde Alef dijital dizisinde rol alan Ece Dizdar, şimdi de Yetiş Zeynep adlı Exxen dizisinde rol alacak. 23 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Ece Dizdar, En Son Babalar Duyar dizisi ile ünlenmiştir. Belçika'da müzikal oyunculuk, ses ve dans eğitimleri alan Ece Dizdar Güneşi Beklerken ve Beş Kardeş gibi dizilerin ardından 2019 yılında Hekimoğlu dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Ece Dizdar 1.67 metre boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. Ece Dizdar, Yetiş Zeynep dizisinde Keremcem ile birlikte karı koca olarak karşımıza çıkacaktır.