EXXEN Yetiş Zeynep dizisi konusu ve oyuncuları

Çekimleri devam eden yeni dizi Yetiş Zeynep Exxen’in 10 Ocak 2021 tarihinden sonra yayın hayatına başlayacak olan yeni dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Yetiş Zeynep’in oyuncu kadrosu: Keremcem ve Ece Dizdar. Diğer başarılı başrol oyuncu ise Aslı Bekiroğlu.

Başrol oyuncularından olan Keremcem ‘i çoğunlukla şarkıcı kimliği ile tanısak ta son zamanlarda kendisini dizilerde de gördüğümüz yetenekli oyuncu 1977 doğumlu Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu. Müziğe olan ilgisini lise hayatında keşfeden oyuncu gitar çalarak devam etti. Kendini geliştiren oyuncu birçok albüm çıkarttı. Şu an oynadığı dizide ise 6 çocuk babasını oynayacaktır.

Zeynep rolünü canlandıracak karakter Aslı Bekiroğlu 1995 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Güzel oyuncu kısa sürede kazandığı sevecenliği ile halkın beğenisini kazanmıştır. Aslı Bekiroğlu’nun rol aldığı dizilerden birkaçı; Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım dizilerin de oynamıştır.

Dizide Keremcem ’in eşi rolünü oynayacak karakter ise Ece Dizdar. 1981 İstanbul doğumlu güzel yarışmacı Londra’da ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak eğitim almıştır. Çeşitli reklam ve tiyatrolar da kendini göstermiştir.

Komedi dizisi olacağını belirten oyuncular 2021’in ilk aylarından itibaren seyirci ile EXXEN’de buluşacaktır.