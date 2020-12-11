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Exxen yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri

Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen ile yeniden yayınlanacak. Dizinin yeniden yayınlanacağı haberinden sonra dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Sihirli Annem dizisinin yeni oyuncuları kimler?

11 Aralık 2020 Cuma 01:39
Exxen yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri
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Bir döneme damgasını vuran, herkes tarafından sevilen ve izlenmeye de devam eden Sihirli Annem dizisi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen platformunda yayınlanacak.

Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında kızı Melisa'nın Sihirli Annem dizisini ilgiyle izlediğini görünce yeniden çekme kararı aldığını söyledi. Ilıcalı'nın açıklaması sosyal medyada gündem konusu olmuş, ardından açıklamaya yönelik paylaşımlar yapılmıştı.

 

Dizisinin konusu

Yayınladığı dönemde ilgiyle izlenen gençlik dizisi Sihirli Annem, senaryosu Gamze Özere ait Türk çocuk fantastik televizyon dizisiydi.İnci Türkay, Şahap Sayılgan gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi 2003 yılında çekilmeye başlanmış, 2010 yılında ise yayın hayatına veda etmişti.

Dizide İnci Türkay'ın hayat verdiği Betüş isimli perinin karısı ölmüş ve iki çocuk babası olan Şahap Sayılgan'ın hayat verdiği Sadık ile evlenmesinin ardından başlayan maceraları dolu hayatları konu edilir. 

 

Sihirli Annem dizisinin yeni oyuncu kadrosu

Sadık: Emre Altuğ

Betüş: Açelya Topaloğlu

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe : Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal

Periliçe: Lale Başar

Dudu Peri: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız



Son Güncelleme: 11.12.2020 01:39
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Anahtar Kelimeler:
SihirliannemAcunılıcalıExxen
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