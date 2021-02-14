Exxen yeni bir dizi daha çekiyor.

Platformun içerisinde yer alacak olan Kanlı Yayın dizisinin oyuncuları ve karakterleri günden güne açıklanmaya devam ediyor. Dizide oynayacak kişinin Bergüzar Korel olduğu açıklanmıştı. Korel, dize de Neslihan karakterini canlandıracak. Ancak canlandıracağı Neslihan karakterinin nasıl olduğu hakkında henüz netleşen bir bilgi bulunamamaktadır.

Türkiye’nin önemli platformlarından biri olarak görülen Exxen, 1500 çalışanıyla birlikte güzel projelere adım atıyor. Yaptıkları her projede yaş kriterine dikkat eden platform, yeni dizide hangi izleyicilere hitap edeceği de merak ediliyor. Dizinin başrolünde yer alan Bergüzar Korel, en son Azizler filimde eşi olan Halit Ergenç’le kameralar karşısına geçmişti.

Bergüzar Korel kimdir?

1982 yılında İstanbul’da doğan Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile evlidir. İki çocukları olan çift, Türkiye’nin en önemli oyuncularındandır. Oyunculuk eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Korel, birçok dizi, film de yer almıştır.