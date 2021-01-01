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Exxen Yavuz oyuncu kadrosu

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Exxen Yavuz oyuncu kadrosu haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 1 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 01:13
Exxen Yavuz oyuncu kadrosu
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Exxen platformunun en merak edilen dizilerinden Yavuz dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Yavuz Sultan Selim’in hayatının anlatılacağı dizide Padişahı Cengiz Bozkurt canlandıracak. Selim’in eşi Hafsa Sultan rolünü ise Hazal Filiz Küçükköse canlandıracak.

3 sezonda toplam 30 bölümden oluşacak dizi Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

2506 Yapım ile İntermedya imzalı dizinin senaryosunu Koray Yeltekin ve Bilal Kalyoncu kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Bilal Kalyonca üstlendi.

Yavuz dizisi konusu

Yavuz dizisinde Osmanlı Devleti’nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatı anlatılırken, dönemin siyasal ilişkileri ile Selim’in aile yapısı ve sarayda yaşananlar anlatılacak. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde en parlak ve güçlü dönemini yaşamıştır. Dizide de bu konu vurgulanarak dönemin en büyük gücü olan Osmanlı’nın dünyaya hakim olma yolunda yaptığı savaşlar, siyasi politikalar işlenecek.

Yavuz dizisi oyuncu kadrosu

Cengiz Coşkun

Dizide Yavuz Sultan Selim’e Cengiz Coşkun hayat verecek. 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cengiz Coşkun 2002 yılında Best Model yarışmasında birinci olarak adını duyurmuştur. Coşkun 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. Ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda Dağ, Fetih 1453 gibi önemli yapımlarda rol almıştır.

Hazal Filiz Küçükköse

1988 yılında Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Güzel oyuncu üniversite yıllarında özel olarak oyunculuk dersleri almış ve ilk olarak Ankara dizisi Beni Affet’te yer almıştır. Son olarak Zemheri adlı dizide yer alan güzel oyuncu 172 cm boyundadır. Güzel oyuncu daha önce Mehmet: Bir Cihan Fatihi adlı tarihi dizide de yer almıştı.



Son Güncelleme: 01.01.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
YavuzDiziExxen
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