Exxen Vahşi Şeyler dizisi ne zaman başlayacak? Vahşi Şeyler oyuncu kadrosu ve konusu

2021 yılında erişime açılacak olan Exxen platformunda yayınlanacak olan Vahşi Şeyler dizisi merak ediliyor. Acun Ilıcalı’nın kurduğu platformda birçok dizi, film, belgesel ve yarışma yer alacak. Vahşi Şeyler dizisi de platformun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Depo Film ve I Content yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Alper Alpözgen kaleme alacak. Dizi Türkiye’nin ilk smart komedi dizisi olurken, Temmuz ayında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin 20 dakikadan oluşan 8 bölüm olarak yayınlanması hedefleniyor.

Dizide evlilikleri bitme noktasına gelen bir çiftin bir psikolog ve pizzacıyla aynı evde mahsur kalması sonucu yaşanan anlar komik bir dille anlatılacak. Dizide kadın ve erkek ilişkileri üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Öte yandan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan, Selim Bayraktar ve Ertuğrul Aytaç Usun yer alacak.

Nurgül Yeşilçay

Hazal Türesan

26 Mart 1976 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Nurgül Yeşilçay, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında İkinci Bahar adlı dizide yer alana oyuncu performansı ve güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başarmıştı. İlerleyen yıllarda pek çok yapımda yer alan Yeşilçay Her şey Çok Güzel Olacak, Anlat İstanbul, Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli yapımlarda da yer almıştır.

7 Mayısıs 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk kez 2008 yılında Unutma Beni adlı dizi ile ekranlara çıkan oyuncu, bu dizinin ardından Tatlı İntikam, Kara Para Aşk, Yeniden Başla gibi dizilerde yer almıştı. Son olarak Atiye dizisinde yer alan oyuncu Vahşi Şeyler dizisiyle ekranlara dönecek.

Selim Bayraktar

17 Haziran 1975 yılında Kerkük’te dünyaya gelen Selim Bayraktar’ın annesi Iraklı babası ise Türk’tür. 1987 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Selim Bayraktar Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Selim Bayraktar ve ailesinin dönüş kararı almasındaki en büyük etken ise o dönem Irak’ta Saddam Hüseyin’in Cumhuriyet Muhafızlarına katılmasına yönelik baskılardır. 2006 yılında ilk kez kamera karşısına çıkan oyuncu Köprü dizisindeki performansıyla çok beğenilmişti. İlerleyen yıllarda Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Sana Benzer gibi yapımlarda yer alan oyuncu son olarak Zümrüdüanka dizisinde yer alıyor.

Aytaç Uşun

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Maltepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. İlk kez 2014 yılında Doksanlar dizisinde yer alan genç oyuncu son olarak Çukur dizisinde yer almıştır. Dizideki Meke karakteriyle dikkatleri çeken oyuncu şimdi de Vahşi Şeyler adlı dizide yer alacak.