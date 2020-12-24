İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Exxen Vahşi Şeyler dizisi konusu ve oyuncuları

Son zamanlarda adından söz ettiren dizi ve film platformu EXXEN’de yer alacak dizilerden Vahşi Şeyler’in oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Detaylar haberimizde.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:39
Exxen Vahşi Şeyler dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Son zamanlarda adından söz ettiren dizi ve film platformu EXXEN’de yer alacak dizilerden Vahşi Şeyler’in oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu, Netflix benzeri platform EXXEN’de yer alacak içerikler belli olmaya devam ediyor. Platformda yayınlanacak dizilerden biri de Vahşi Şeyler oldu. I-Content ve Depo Film’in yapımını üstlendiği, Alper Alpözgen’in yönetmeni olduğu yeni dizi, Ocak 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Vahşi Şeyler ne anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var?

 

Geçtiğimiz yaz çekimleri tamamlanan, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar gibi oyuncuların yer aldığı ve her bir bölümü 20 dakika olan dizinin konusu şu sorunun cevabı olacak; eğer boşanma aşamasına gelmiş bir karı-koca, destek aldığı psikologları ve bir pizzacı ile aynı evde tutsak kalsa neler olur?



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenVahşi ŞeylerAcun IlıcalıNurgül YeşilçaySelim Bayraktar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Exxen Vahşi Şeyler dizisi konusu ve oyuncuları
Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?
2021 Adalet Bakanlığı adliyelere zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför kardorlarına personel alımı yapılacak mı?
Rüyada köpek sevmek ne anlama gelir? Rüyada yavru köpek sevmenin anlamı
BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?
Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Uber Türkiye'de yeniden hizmet verecek mi, geri mi dönüyor?
Plasebo nedir, plasebo aşı ne zaman yapılır?
Bilsem Grup taramaları ne zaman yapılacak?
İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı özelliklerini Sağlık Bakanı açıkladı!
Deadpool 3 filmi ne zaman çıkacak? Deadpool yeni filmi vizyon tarihi belli oldu
Hostes, kabin memuru ve pilot maaşları ne kadardır?
Devletten başvuru yapana 2022 sayılı kanun kapsamında 1305 TL maaş
La Casa de Papel 5.Sezon ne zaman yayınlanacak?
Vegan dışkısı nedir? Vegan dışkısı satılıyor mu? Vegan dışkısından para kazanma doğru mu?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Emeklilik dilekçesinden sonra maaş ne zaman bağlanır? İlk emekli maaşı ne kadar alırım? 2020
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada balkabağı görmek ne anlama gelir?
Survivor 2021 yayın tarihi belli oldu!
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.