Exxen Vahşi Şeyler dizisi konusu ve oyuncuları

Son zamanlarda adından söz ettiren dizi ve film platformu EXXEN’de yer alacak dizilerden Vahşi Şeyler’in oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu, Netflix benzeri platform EXXEN’de yer alacak içerikler belli olmaya devam ediyor. Platformda yayınlanacak dizilerden biri de Vahşi Şeyler oldu. I-Content ve Depo Film’in yapımını üstlendiği, Alper Alpözgen’in yönetmeni olduğu yeni dizi, Ocak 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Vahşi Şeyler ne anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Geçtiğimiz yaz çekimleri tamamlanan, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar gibi oyuncuların yer aldığı ve her bir bölümü 20 dakika olan dizinin konusu şu sorunun cevabı olacak; eğer boşanma aşamasına gelmiş bir karı-koca, destek aldığı psikologları ve bir pizzacı ile aynı evde tutsak kalsa neler olur?