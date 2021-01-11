Exxen Vahşi Şeyler dizi konusu ve oyuncuları

Vahşi Şeyler Exxen platformunda seyircilerle buluştu!

Smart-komedi türünden çekilen Vahşi Şeyler dizinin yapımcılığını Depo Film, senaryosunu Alper Alpözgen, proje tasarımını ise I-Content, yönetmenlğini ise Erkan Tunç üstleniyor. Vahşi Şeyler dizis Exxen platformunda seyricilerle buluştu.

Vahşi Şeyler oyuncu kadrosunda ise Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun isimleri yer alıyor.

Her bölümü 15 dakida olan Vahşi Şeyler, her hafta iki yeni bölümle Exxen'de olacak.Smart komedi türünde çekilen dizide, evlilikleri bitmek üzere olan çiftin birlikte bir suça karışmaları ve bunu gizlemeye çalışırken yeniden canlanan aşklarını konu ediniyor. Smart komedi türünde çekilen dizide komedi ve aksiyon heyecanı ile birlikte Exxen'de.

Vahşi Şeyler'in senaristi olan Alper Alpözgen'in proje başlarken 19 Aralık'ta aniden hayatını kaybetmesiyle sevenlerini üzdü. Dizi seyricilerle buluşmasına tanık olamayan senarist Alper Alpözgen'e ithaf edildi.

Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu yaşayan Şule( Nurgül Yeşilçay) ve eşi Bora'nın(Selim Bayraktar) yakın dostu ve psikoloğu olan Zerrin(Hazal Türesan) ile aldatıldığının farkına varır ve boşanmak ister.

Olay zamanında alakasız bir şekilde evde mahsur kalan pizzacı kuryesi Recep(Aytaç Uşun) Şule, Zerrin ve Bora'nın yaşadığı şiddetli olayın taraftarı olur. Birlikte hafta sonunu geçirmek için bir araya gelen ve bu olaylarla süregiden erkek kadın rolleri, varoluş ve hayatın doğası üzerine tartışmalar yaratmayan bir şiddet hadisesiyle sonuçlanır.

Bu yaşanan olayı örtbas etmeye çalışsan katakterlerimizin ölmek üzere olan aşklerı ve suç otağı verdiği heyecanla yeniden doğar.