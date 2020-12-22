Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?

Exxen ne zaman yayına başlayacak? Ne kadar olacak?
Bir süredir gündemde olan, kurulacak yeni dizi ve film platformu Exxen hakkında pek çok soru soruluyor. Ne zaman yayına başlayacağı, ücretlendirmenin nasıl olacağı gibi. TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform herkesin ilgisini üzerine topladı. İşte bu platform ile ilgili detaylar..
Ne Zaman Yayına Girecek?
Acun Ilıcalı’dan gelen açıklamaya göre, seyircilerin beklemesine çok az bir zaman kaldı. 1 Ocak 2021 tarihinde yayına başlayacağı söylendi.
Ücreti Ne Kadar?
Henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da Acun Ilıcalı, geçenlerde bir Youtube kanalında yaptığı röportajda bu fiyatın çok fazla olmayacağını, vatandaşların zorlanmadan ödeyebilecekleri bir fiyat olduğunu söylemişti.
Son Güncelleme: 22.12.2020 17:26