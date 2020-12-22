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Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?

Türkiye'de hemen hemen ilk denebilecek bir platform kurulması söz konusu. Acun Ilıcalı'nın kuracağı ve içeriklerle ilgili düzenlemelerin çoktan başladığı bu platform 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacaktır. Pek çok dizi ve filmin bulunacağı platform herkes tarafından merakla beklenmektedir.

22 Aralık 2020 Salı 17:26
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
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Exxen ne zaman yayına başlayacak? Ne kadar olacak?

Bir süredir gündemde olan, kurulacak yeni dizi ve film platformu Exxen hakkında pek çok soru soruluyor. Ne zaman yayına başlayacağı, ücretlendirmenin nasıl olacağı gibi. TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform herkesin ilgisini üzerine topladı. İşte bu platform ile ilgili detaylar..

Acun Ilıcalı tarafından kurulacak olan ve şu an içerikleri ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı platform, henüz yayın hayatına başlamadan meraklı gözleri üzerine topladı. Türkiye’de ilk defa bu tarz bir platformun olması da bunun için bir etken tabi ki. İçerikler hakkında kafalarda soru işaretleri oluşmakta ve her geçen gün bu soru işaretleri büyümektedir. 

Ne Zaman Yayına Girecek?

Acun Ilıcalı’dan gelen açıklamaya göre, seyircilerin beklemesine çok az bir zaman kaldı. 1 Ocak 2021 tarihinde yayına başlayacağı söylendi. 

Ücreti Ne Kadar?

Henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da Acun Ilıcalı, geçenlerde bir Youtube kanalında yaptığı röportajda bu fiyatın çok fazla olmayacağını, vatandaşların zorlanmadan ödeyebilecekleri bir fiyat olduğunu söylemişti. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıTv8Exxen
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