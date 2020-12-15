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Exxen ücreti ne kadar olacak? Ücretsiz mi hizmet verecek? EXXEN Hakkında Merak Edilenler

Acun Ilıcalı'nın sahipliğini yaptığı yeni bir platform olan Exxen 1 Ocak 2021 tarihi ile kullanıma sunulacak. Tarih yaklaştıkça kullanıcı olmak isteyen kişiler ise platformun ücretli olup olmayacağını merak ediyor.

15 Aralık 2020 Salı 01:01
Exxen ücreti ne kadar olacak? Ücretsiz mi hizmet verecek? EXXEN Hakkında Merak Edilenler
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1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanıcılarıyla buluşacak olan Exxen platformu bilindiği üzere Acun Ilıcalı’ya ait bir platformdur. Yeni içeriklere ev sahipliği yapacak olan bu platform daha kullanıma sunulmadan önce birkaç projeyle anlaştı. Bunlardan en ilgi çekeni ise Youtube’da videolarıyla büyük izleyici kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programı oldu. Yayınladığı her bölümüyle 10 milyon izleyiciye ulaşan bu program aynı performansı sürdüreceğine inanılıyor. Diğer anlaşılan bir proje ise Tolgshow programı oldu.

Türkiye’de ücretli üyelik veren platformların ücretleri kapsamında bir tahminde bulunabiliriz ancak Exxen için üyelik ücreti henüz netleşmedi. BluTv kullanıcılarından aylık 22.90 TL ücret alıyor, Netflix farklı paketler kapsamında en uygun paketini 17.90 TL’ye veriyor. Rakamların neredeyse birbirine yakın olduğunu düşünürsek Exxen platformu da ücretlendirmesini bu rakamlara yakın yapacaktır.

İLK DENEME ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Türkiye’de yayın hayatına başladıklarında ilk bir ay ücretsiz hizmet veren platformlar bu uygulamalarını kaldırmıştı. Şuan hiçbir platform (beIN CONNECT hariç) ücretsiz deneme hizmeti vermiyor. Tahminlere göre Exxen platformu ilk çıkışında ilk bir ayını ücretsiz verebilir.



Son Güncelleme: 15.12.2020 01:01
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ExxenAcunılıcalıExxenyapımlarıExxenÜcreti
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